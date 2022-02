Il mondo delle console non è nuovo a riportare sul mercato titoli classici, uno di questi appena annunciato è Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition, che sarà disponibile negli store dal 7 Aprile per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Steam!

Chrono Cross e Chrono Trigger

Se mi chiedete qual è il mio videogioco preferito, sicuramente la risposta che vi derei sarrebbe Chrono Trigger (1995). Questo titolo, anche grazie all’accattivante character design di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball e character design ufficiale di Dragon Quest.

La particolarità di Chrono Cross (1999), oltre ad avere un gran numero di finali segreti e personaggi, è di incentrarsi sui viaggi nel tempo, infatti i personaggi si spostavano lungo la linea temporale futura o passata per risolvere problemi che porteranno la fine del mondo.

Chrono Cross, il seguito spirituale di Chrono Trigger, si incentra invece sui viaggi tra due linee temporali parallele, infatti il protagonista, Serge, assieme ai membri del suo gruppo si sposta dal suo mondo, in cui suo padre si è sacrificato per salvargli la vita quand’era ancora molto piccolo, a un mondo parallelo in cui lui è morto in quell’occasione.

Spostandosi tra i due mondi paralleli il giocatore potrà compiere diverse scelte nel corso del gioco che, non solo potranno dare vita a finali diversi, ma anche all’aggiunta di 44 personaggi di cui diversi opzionali!

Nonostante il grande successo, Chrono Cross non è mai stato rilasciato in Europa e i videogiocatori più fanatici si sono dovuti procurare copie americane, per godersi questo fantastico JRPG

Radical Dreamers – Il tesoro Interdetto

Radical Dreamers (1996) è una visual novel che potremmo definire un anello di connessione tra i due titoli. Attraverso una narrazione testuale, accompagnata da illustrazioni e suoni, seguiremo le gesta di Kid, Serge e Magil, tre giovani ladri avventurieri che si stanno infiltrando in un posto piuttosto pericoloso alla ricerca di un fantomatico tesoro, la Fiamma Ghiacciata.

Radical Dreamers non è mai uscito fuori dal Giappone e il pubblico occidentale è riuscito a fruirne solo attraverso gli emulatori con rom patchate da fan.

Questo raro titolo sarà compreso nel pacchetto assieme a Chrono Cross, dando così origine al titolo Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition.