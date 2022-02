Il 9 febbraio arriva in Italia l’opera boy’s love CANIS Dear Mr Rain di Zakk, autrice esordiente di successo. Kutsuna Satoru è un talentuoso artigiano, proprietario di un atelier di cappelli. Un giorno sulla sua strada trova un ragazzo privo di sensi che soccorre e accoglie nella propria casa. Kashiba Ryou è un giovane di origine giapponese cresciuto a New York, dove viveva di espedienti. Satoru, in cerca di un assistente, lo assume per un breve periodo, durante il quale scopre che non solo Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che è venuto in Giappone “solo per morire”. Terminati i lavori, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta solo, capisce di provare qualcosa nei confronti del ragazzo, ma le strade dei due sono destinate a rincontrarsi…

“In quel mondo, toccando una volta la testa di qualcuno, su di essa appare un’aureola e la persona va in paradiso. Ma toccandola due volte con gentilezza, l’aureola scompare e la persona torna in vita. Quando ero piccolo… la nonna mi leggeva spesso libri illustrati. Uno in particolare mi ha fatto un profondo effetto. Da allora, infatti ogni volta che vedo qualcosa di rotto o danneggiato. Gli do due gentili carezze sulla testa senza neppure rifletterci…”

Ryou infatti si appresta a compiere il suo ultimo incarico, assegnatogli da un’importante figura della malavita americana, pronto a raggiungere il suo scopo: essere ricompensato con la propria morte.

Dal 9 febbraio disponibile in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga l’atteso volume unico Canis Dear Mr. Rain, la storia di Kutsuna & Kashiba che continuerà nei prossimi mesi con Dear Mr. Hatter, opera che consta di 2 volumi, con cadenza bimestrale.

CANIS Dear Mr Rain dell’autrice Zakk

5 Volumi – Serie In Corso. Formato – 12X16,9 – Bross. Con Sovracc., Pagine – 160, B/N + Colore. Prezzo – 6,90 €

