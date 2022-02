L’attesa è finita: il capolavoro sci-fi Blame! di Tsutomu Nihei, mangaka e architetto, è ora disponibile in una nuova edizione definitiva da collezione

Blame! Master Edition

Planet Manga presenta Blame! Master Edition, un’edizione in sei volumi di grande formato raccolti in un cofanetto da collezione dell’intramontabile capolavoro del maestro Tsutomu Nihei, l’autore che alla fine degli anni novanta ha riscritto i canoni della fantascienza.

Architetture estreme, ambienti sconfinati e allo stesso tempo claustrofobici, gelido acciaio, macchine senzienti e un’immensa città determinata a eliminare ogni forma di vita: sono queste le fondamenta dell’universo distopico di Blame!.

Il protagonista della storia, Killy, è alla ricerca di individui in possesso del “gene per i terminali di rete”, specifici marcatori che permettono a chi li possiede di accedere all’infrastruttura che gestisce e controlla la Città, un immenso agglomerato urbano in costante espansione. Armato della sua (ormai iconica) pistola nera, Killy dovrà affrontare i pericolosi guardiani della Città, anch’essi alla ricerca del “gene per i terminali di rete”, in una violenta e apparentemente impossibile esplorazione senza fine.

Il cofanetto nel suo splendore

Tsutomu Nihei, mangaka e architetto, edifica il suo capolavoro horror/sci-fi attraverso una serie di incredibili contraddizioni: tavole ricchissime di dettagli si alternano a scene minimali, mentre ambienti lugubri, stretti e claustrofobici si intersecano con vertiginosi baratri infiniti. Il tratto di Nihei è inconfondibile, così come la sua capacità di coinvolgere (e sconvolgere) il lettore attraverso i meandri di un’ambientazione che ha reso Blame! uno dei manga più apprezzati di sempre.

Nel 2017 è stato tratto dal manga l’omonimo film d’animazione diretto da Hiroyuki Seshita e distribuito a livello internazionale da Netflix.

Tsutomu Nihei

Il famoso mangaka e architetto è nato nel 1971 a Kooriyama, nella prefettura di Fukushima. Tra le sue opere più rappresentative, oltre a Blame!, ricordiamo Biomega e Knights of Sidonia. Nel 1995 viene insignito del premio Afternoon Shiki e del premio speciale Jiro Taniguchi per l’episodio pilota della serie Blame!. Dopo aver fatto da assistente al maestro Tsutomu Takahashi, ha iniziato la serializzazione di Blame!. Dal 2009 pubblica su rivista Knights of Sidonia, che nel 2015 ha vinto il 39° Kodansha Manga Award. Aposimz è il suo ultimo manga.

Uscita: 24 febbraio 2022, Prezzo: 108 euro. Formato: 18X26 cm, 6 volumi con cofanetto, Interni: B/N e colori. Distribuzione: Fumetteria, libreria e online

