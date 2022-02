Black Summoner – il battle isekai diventa anime!

È stato annunciato dalla casa editrice Overlap che la serie di light novel del duo Doufu Mayoi (scrittore) e Kurogin (illustrazioni), Black Summoner (Kuro no Shōkanshi/L’Evocatore Oscuro) otterrà una serie animata che arriverà sugli schermi nipponici quest’anno.

Black Summoner Trama

Kelvin si risveglia in uno strano posto senza ricordare nulla del suo passato, ma una potente divinità gli spiega che ha barattato i suoi ricordi per ottenere una potente abilità durante la sua trasmigrazione.

Lanciandosi alla scoperta di questo nuovo mondo come Evocatore, con l’obiettivo di sbloccare la stessa dea che l’ha fatto trasmigrare come evocazione una volta ottenuta abbastanza esperienza, Kelvin inizia la sua nuova vita come avventuriero, scoprendo dopo poco tempo di essere di essere un drogato di scontri e combattimenti ai limiti dell’umano.

Dal Cavaliere Nero dell’Antico Castello degli Spiriti Maligni al demone nascosto nella Grotta Nascosta del Saggio, continua a diventare sempre più potente dopo ogni scontro, creando le basi per un gruppo di avventurieri assurdamente OP.

Black Summoner il cast

Kelvin il Black Summoner – Kouki Uchiyama (Izumi Miyamura in Horimiya, Takt in Takt Op. Destiny, Lev Leps in Tsuki to Laika to Nosferatu)

Efil – Manaka Iwami (Tooru Honda in Fruits Basket, Lykos in Children of the Whales, Asumi Suidou in Tokyo 24-ku)

La Dea Melfina – Reina Ueda (Jigoku in Takt Op. Destiny, Juna Doma in Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki, Gigi Andalucia in Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash)

Yoshimasa Hiraike (Wotakoi: L’amore è complicato per gli Otaku, Sketchbook ~full color’S~, AKB0048) dirigerà la serie animata per lo studio Satelight, e si occuperà anche della revisione della sceneggiatura. Miwa Oshima (Midara na Ao-chan wa Benkyō ga Dekinai, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) si occuperà del character design.

Black Summoner tra Light Novel e Manga

Mayoi ha iniziato la serializzazione della storia originale del suo isekai (ancora in corso), sul sito Shōsetsuka ni Narō nell’Ottobre 2014, che è poi stata pubblicata da Overlap accompagnata dalle illustrazione di Kurogin (DIGS) dal Giugno 2016, con il 16° volume in uscita a breve, il 25 Febbraio.

Da Gennaio 2018, Gin Ammo si è occupato dell’adattamento manga della serie per la sezione manga del sito di Overlap, Comic Gardo, e il 12° volume sarà pubblicato il 25 Febbraio.

Entrambe le pubblicazioni sono attualmente inedite in Italia, ma mi aspetto qualche annuncio lampo di questo isekai prima dell’uscita dell’anime! ^_-

Fonte: ANN