Alice in Borderland: la serie noir

Nel 2020 spopola un’opera firmata Netflix dal Giappone, Alice in Borderland: la serie ha avuto grande successo e ha portato alla luce una storia noir, ricca di suspense e di colpi di scena. Seguiteci alla scoperta di una delle serie più macabre ma interessanti degli ultimi anni.

La trama

La storia ha per protagonista Ryohei Arisu (da cui Alice), un liceale annoiato senza grandi scopi nella vita, che passa gran parte delle sue giornate sui videogiochi. Suoi compagni di avventura sono i suoi amici Karube, un barista sfrontato che si trova sempre nei guai, e Chota, un mite ragazzo appena entrato nel mondo del lavoro. Dopo aver trascorso la giornata insieme per le strade di Tokyo, i tre si ritrovano in una dimensione parallela, dove regna la desolazione.

Scopriranno, infatti, di trovarsi rinchiusi in una sottospecie di videogioco, nel quale toccherà loro affrontare sfide, una più mortale dell’altra, per cercare di restare in vita. Le regole sono semplici: ogni notte è possibile partecipare a uno di diversi giochi proposti, differenti per difficoltà e tipologia. Se si completa un gioco, si ottiene una carta, il cui numero corrisponde al numero di giorni che il giocatore ha a disposizione prima di andare incontro ad un’orrenda fine. Ognuno dei malcapitati finiti in questa dimensione, infatti, è controllato da invisibili game masters, che organizzano i giochi e hanno in mano il destino dei partecipanti.

Trailer di Alice in Borderland

Nel corso degli eventi la trama si districa fra misteri da risolvere, domande senza risposta e macabri giochi tra la vita e la morte, mentre Arisu incontra un’enorme varietà di personaggi, tra alleati e nuovi nemici.

La serie e il manga

Con il titolo originale di Imawa no kuni no Arisu, Alice in borderland arriva sulla piattaforma streaming di Netflix nel 2020 e conta di 8 episodi di circa 45 minuti ciascuno. Si tratta di una serie TV diretta da Sato Shinsuke, regista di The Princess Blade del 2001 e Kingdom del 2019. Ad interpretare il protagonista Arisu abbiamo Kento Yamazaki, attore e modello classe 1994. Keita Machida e Yuki Morinaga interpretano, rispettivamente, Karube e Chota. Tra i personaggi secondari più interessanti abbiamo sicuramente Yuzuha Usagi ritratta dall’attrice Tao Tsuchiya, e il misterioso Chishiya Shuntaro, interpretato da Nijiro Murakami.

Intervista con parte del cast

La serie TV di Sato Shinsuke è in realtà tratta dall’omonimo manga, creato e disegnato da Aso Haro e pubblicato in Giappone tra 2010 e il 2015. Conta 64 capitoli in totale, è completo ed è stato pubblicato dalla casa editrice Shogakukan. I volumi sono stati pubblicati sulla rivista Shonen Sunday S da novembre 20120 a marzo 2015, poi sulla Weekly Shonen Sunday fino a marzo 2016. In Italia l’editore Flashbook si è occupato della pubblicazione della serie tra il 2013 e il 2017. Dal 2022 in Italia i volumi del manga sono pubblicati da J-Pop Manga in una nuova edizione da collezione intitolata proprio Alice in Borderland. Si tratta di un’opera che trae libera ispirazione da Alice in Wonderland, Ready Player One e può ricordare Il signore delle mosche; ma è comunque molto originale. È un manga ricco di colpi di scena, con un ritmo incalzante, che la serie ha reso molto bene.

Il manga di Alice in borderland ha anche dato vita a una serie OVA di 3 episodi, andati in onda tra il 2014 e il 2015. Le puntate OVA sono state dirette da Tachibana Hideki e prodotte da Iwase Tomohiko, Torimitsu Hiro e Oyama Ryo. Sono state realizzate grazie agli studi Silver Link e Connect e gli episodi durano circa 20 minuti.

Il futuro

La prima stagione della serie TV coincide con i primi 31 capitoli del manga, per cui si spera in una prossima stagione. L’ultimo episodio lascia spazio a una maggiore esplorazione dei misteri dello strano mondo in cui i personaggi sono capitati e lascia ben sperare in nuovi fantastici episodi, anche se non vi è ancora stata alcuna conferma. Speriamo di poter assistere a una seconda stagione per poter vivere ancora le grandi emozioni che questa trama thriller-horror ci ha regalato!

Fonti su Alice in Borderland: la serie noir

Ars Technica, Review: Alice in Borderland takes us down a deliciously bonkers rabbit hole, di Jennifer Ouellette, 20/12/2020

Women Write about Comics WUH-WHACK., Hipster Manga: Imawa no Kuni no Alice, di Tia Kalla, 28/02/2018

Il Bazar di Mari, IMAWA NO KUNI ALICE (Alice in Borderland) – di Hideki Tachibana

Alice in Borderland di Haro Aso – Nanoda

Foto da Flickr

https://www.flickr.com/photos/malique/50737161508/in/photolist-2jws41H-ejq4J-2kiwZo5-2kitdsG

https://www.flickr.com/photos/malique/50737897956/in/photolist-2jws41H-ejq4J-2kiwZo5-2kitdsG