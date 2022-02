Akagami no Shirayuki Hime: Biancaneve dai capelli rossi

Tra i manga shojo più popolari degli ultimi anni abbiamo Akagami no Shirayuki hime. Si tratta di un manga shoujo che è in grado di unire un’avvincente trama ad una dolce storia d’amore, scritto e disegnato dall’autrice Sorata Akizuki.

La serializzazione di Akagami no Shirayuki hime è iniziata in Giappone nel 2006, sulla rivista LaLa DX della Hakusensha e poi su LaLa. Dopo un annuncio nel 2012 di J-Pop sulla serie, la Star Comics annuncia l’inizio della pubblicazione in Italia a partire da aprile 2021.

La trama

Il manga narra la storia di Shirayuki, letteralmente Biancaneve, una ragazza molto in gamba appassionata di erboristeria con una grande peculiarità: i suoi vibranti capelli rossi. La storia è ambientata nel regno immaginario di Tanbarun, il cui principe Raji tenta di costringere la protagonista a diventare una sua concubina. La ragazza, per mantenere la propria libertà, fugge nei boschi e viene salvata da colui che scoprirà essere Zen Wistalia, principe secondogenito del vicino regno di Clarines. Introdotta nella corte del regno di Zen, Shirayuki riuscirà a farsi rispettare e a costruirsi una carriera da erborista per il palazzo, allo stesso tempo ritrovandosi coinvolta in mille avventure e intrecciando la propria vita con quella di molti altri personaggi. Mano a mano, tra un inconveniente e un altro, Shirayuki acquisterà sempre più sicurezza in se stessa e riuscirà ad aiutare più volte il regno di Clarines, arrivando ad innamorarsi del principe Zen.

I personaggi

Il personaggio principale è ovviamente Shirayuki, una ragazza molto dolce e altruista, ma che non manca di sicurezza e coraggio. È sempre pronta a difendere il prossimo e non si lascia mai abbattere dalle difficoltà, dimostrando anche una certa intelligenza e prontezza di spirito. Il principe Zen, invece, è molto solare, amichevole e gentile, con un grande spirito avventuroso. Nasconde anche lui, però, insicurezze che Shirayuki riuscirà a portare in superficie e colmare.

Altri personaggi molto rilevanti nel manga sono le due guardie del corpo di Zen: Mitsuhide Ruhen e Kiki Seiran. Il primo un abilissimo combattente, molto leale e protettivo verso il migliore amico Zen, che non lascia trasparire molto riguardo il suo passato. L’altra una ragazza seria e responsabile, con nobili origini che lotta per costruirsi un proprio futuro e a volte lascia intravedere un lato più gentile.

A un certo punto della storia si aggiunge Obi, un abile ninja che inizia a lavorare per il principe. Con il suo carattere irriverente e scherzoso, riesce a fatica ma inesorabilmente, a diventare un leale compagno di avventure.

AKAGAMI NO SHIRAYUKI HIME e oltre

Esiste anche un anime omonimo, che è stato prodotto da Bones e trasmesso in Giappone tra luglio 2015 e marzo 2016. Conta di 24 episodi divisi in 2 stagioni, ed è stato diretto da Masahiro Ando, che ha anche diretto un OVA legata al manga nel 2016.

Trailer in inglese della prima stagione

Akagami no Shirayuki hime è una serie che riuscirà ad affascinarvi, facendovi entrare in intrighi politici e viaggi sorprendenti, sciogliendovi allo stesso tempo il cuore grazie alla storia d’amore tra i due protagonisti. I personaggi sono realistici e la storia coinvolgente, e la protagonista è un grande esempio di come ognuno possa vincere le proprie paure e costruirsi la propria vita con determinazione.

