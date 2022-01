L’etichetta Lantis ha annunciato il debutto di Noilion, trio composto da una cantante, un DJ e un VJ. I membri sono Lio, una cantante bilingue fuoriclasse con un’alta tonalità di voce, Killit, un DJ emergente apparso improvvisamente sulla scena, e Reak, un VJ in primo piano nella scena dei club giapponesi, specializzato in performance live visivamente sbalorditive grazie al projection mapping.

In contemporanea, è stato pubblicato su YouTube un video teaser prodotto da VJ REAK. Questo video è stato creato usando uno sfondo verde e una tecnica chiamata fotografia volumetrica. Secondo il concetto dei NOILION “Live On in the Noisy World”— ovvero, vivere come un essere umano attraverso il rumore e la distorsione dell’era digitale — il video esprime l’andare avanti e indietro tra il mondo reale e quello digitale.

Teaser dei NOILION

È stato anche annunciato che i Noilion sono stati scelti per produrre la sigla per la seconda stagione di Ultraman, che sarà lanciata in tutto il mondo tramite Netflix questo aprile. Il titolo della canzone è “3”. Questo nome si riferisce ai tre minuti di musica, il timer di tre minuti di Ultraman, i tre membri del gruppo e le tre dimensioni del video in XR prodotto da REAK. La canzone sarà disponibile da oggi su Spotify, Apple Music e altri grandi siti di distribuzione musicale. Godetevi una nuova esperienza musicale nata dalla potente voce di Lio e dall’ultima combinazione tra musica da discoteca e chitarra prodotta da TeddyLoid.

Con la crescente attesa per la messa in onda dell’anime, un video promozionale contenente la Sigla di Ultraman dei Noilion “3” è stato pubblicato alle 18:00 di mercoledì 5 gennaio.

Video promozionale dell’anime

Profilo del gruppo

Noilion

Da Tokyo, creatore di un mix unico di musica e grafica, l’attenzione del mondo si sta concentrando su questo nuovo gruppo chiamato NOILION. Con la frase “Live On in the Noisy World” come punto focale, il loro messaggio parla di abbracciare il calore dell’essere umano, attraverso il rumore e la distorsione dell’era digitale.

Con TeddyLoid come sound producer, i tre membri di questa unità causano una reazione chimica:

Una cantante bilingue di prima classe con una tonalità alta, Lio.

Un nuovo, tagliente, misterioso DJ, Killit.

Un VJ esperto nelle performance live di projection mapping, che sta conquistando la scena dei club giapponesi, Reak.

Lio

La cantante dei Noilion. Anche conosciuta come cantante ospite dei Void_Chords. Con la sua scioltezza da nativa inglese, la sua voce fenomenale supera ogni confine. Figlia di Takeshi Kobayashi e Akko del gruppo pop giapponese My Little Lover. Usando le abilità coltivate nel corso di tutta la sua vita, è arrivata a sbocciare come cantante di livello mondiale.

Killit

Un DJ. Tutto ciò che riguarda la sua esistenza è circondato da mistero. Maschio o femmina? Collegato in qualche modo a TeddyLoid.

Reak

Un VJ che si è esibito a importanti festival come lo Ultra JAPAN e Countdown Japan, ha diretto performance live per ZORN, AKLO, KANDYTOWN e YENTOWN, e prodotto video per marchi di abbigliamento come A BATHING APE, Dr. Martens, e Tokyo Collection. In quanto video producer dei Noilion, questo eccezionale creatore, in prima linea nella scena dei club giapponesi, visualizza il sound del gruppo nelle loro performance live e nei video musicali.

Titolo canzone: 3. Cantante: NOILION. Testo: Konnie Aoki. Musica /Arrangiamento: TeddyLoid

Fonti per la Sigla di Ultraman dei Noilion

Negozi di musica online

Sito ufficiale dei Noilion

Twitter ufficiale

Instagram ufficiale

Canale Youtube

Junichiro Koizumi doppierà Ultraman King – Tokusatsu

Traduzione di Gaia Piazza