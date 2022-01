Secret XXX: Boys’ Love di Meguru Hinohara

Il 2022 della collana Queer si aprirà con una novità sensuale e dolce. Secret XXX, il nuovo manga Boys’ Love di Meguru Hinohara, è un’opera in grado di regalare, con un solo volume, un trionfo di amore ed erotismo.

Il manga è l’opera d’esordio di Meguru Hinohara – una delle autrici più apprezzate del panorama Boys’ Love dell’ultimo periodo – che ha dato origine anche all’acclamato spin-off THERAPY GAME, in arrivo a febbraio con un box che raccoglierà i due volumi e una cartolina in allegato.

Secret XXX

Shohei, da sempre amante degli animali e delle cose soffici e carine, lavora in un negozio specializzato in conigli – per i quali ha un grosso debole – e si è preso una cotta per Mito, il suo capo, un ragazzo tanto gentile e delicato quanto affascinante. Shoei desidererebbe tanto stringere a sé Mito, così come i coniglietti che accudisce con enorme affetto e dedizione, ma un problema di cui in pochi sono a conoscenza – e che gli causa molto disagio – gli impedisce di lasciarsi andare…

Inizia così una storia fatta di segreti e cose non dette che, se inizialmente daranno vita a incomprensioni, verranno poi svelati per lasciare spazio a tenerezza e amore. I due protagonisti, preoccupati di non essere accettati o compresi, inizieranno insieme una sorta di cammino che li porterà ad acquisire fiducia, in se stessi e nell’altro. Il desiderio di migliorarsi, per non far soffrire l’altro, segnerà in loro un cambiamento. Così Shohei e Mito impareranno ad abbracciare la felicità che regala il sapere di essere capiti e amati.

Boys’ Love di Meguru Hinohara

Tutto questo, e molto di più, è SECRET XXX, in uscita il 19 gennaio nella collana Queer. Per festeggiare l’arrivo della sensei Hinohara Meguru in Italia, in allegato al volume ci sarà anche un gadget in omaggio, ovvero un esclusivo segnalibro con due illustrazioni inedite della Sensei: da un lato SECRET XXX e dall’altro THERAPY GAME.

Il segnalibro sarà sempre disponibile in allegato al volume di SECRET XXX.

L’autrice

Meguru Hinohara nasce il 20 gennaio ed è una delle autrici Boys’ Love di maggiore successo degli ultimi anni. Tra le sue opere Secret XXX (2016) e Therapy Game (2017), pubblicate sulla celebre rivista «Dear+».

SECRET XXX – con segnalibro di Meguru Hinohara, 12,8×18, B, b/n e col, pp. 208, con sovraccoperta, € 6,90. Data di uscita: 19/01/2022 in fumetteria, libreria e store online (CONTENUTI ESPLICITI). Isbn 9788822630070

