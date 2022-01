L’attesissimo anime televisivo Rust-Eater Bisco verrà presentato per la prima volta l’11 gennaio in Giappone. Questo anime si basa su una light novel di Shinji Cobkubo, che ha raggiunto il primo posto sia nella classifica generale che in quella delle nuove opere nell’edizione 2019 di Kono Light Novel ga Sugoi! (Questa light novel è fantastica!) della Takarajimasha. Ora, in vista dell’uscita dell’anime, sono stati annunciati un set Blu-ray/DVD e un CD delle colonne sonore originali.

Rust-Eater Bisco: Annunciata l’uscita di Blu-ray/DVD

Il primo volume del set Blu-ray/DVD, che conterrà dall’episodio 1 all’episodio 4, uscirà il 23 marzo 2022. I volumi 2 e 3 saranno pubblicati nei mesi successivi.

Oltre agli episodi dell’anime, questo set includerà un commento audio del cast principale, un’aggiunta speciale unicamente presente in questo prodotto. Il volume 1 sarà anche accompagnato da un booklet contenente una short story intitolata Onaka no Koibito scritta dall’autore originale Shinji Cobkubo. Questa storia è ambientata nel mondo dell’anime ma è narrata da una prospettiva diversa, quindi è da non perdere! Il cofanetto includerà un’illustrazione originale di K. Akagishi e il digipak conterrà un’illustrazione dallo staff dell’anime.

Rust-Eater Bisco: la colonna sonora

Inoltre, la colonna sonora originale dell’anime televisivo Rust-Eater Bisco sarà pubblicata il 16 marzo, una settimana prima dell’uscita del set Blu-ray/DVD. Questo album contiene la musica di Takeshi Ueda (degli AA=), che ha composto la musica di sottofondo e la sigla principale RUN!!~Sabikui Bisco e di Hinako Tsubakiyama, che ha prodotto la sigla finale Hoko (Ruggito). Ascoltare tutte queste canzoni vi permetterà di vivere a pieno il mondo dinamico di Rust-Eater Bisco! La copertina del CD sarà composta da un’illustrazione dell’anime originale.



Note sul copyright dell’anime TV: Ⓒ2021 瘤久保慎司/KADOKAWA/錆喰いビスコ製作委員会

Informazioni sul prodotto

Titolo: Rust-Eater Bisco Disco Blu-ray / DVD Vol.1

Data di uscita: 23 marzo 2022

Prezzo:

Disco Blu-ray: ¥13,200 (tasse incluse) / VTXF-130

DVD: ¥13,200 (tasse incluse) / VTBF-220

Contenuti: Episodi 1-4

Cofanetto & Digipak

Cofanetto con illustrazione originale di K. Akagishi

Digipak con illustrazione originale dallo staff dell’anime

Booklet (40 pagine)

Short story di Shinji Cobkubo

Sinopsi episodi/profili personaggi

Staff & commenti dello staff ecc.

Contenuti audio speciali

Commento del cast

Contenuti video speciali

Collezione ED non-credit

Bonus prima visione in edizione limitata:

Biglietti per il livestream dell’evento di lancio

Titolo: Rust-Eater Bisco Disco Blu-ray / DVD Vol. 2

Data di uscita: 20 aprile 2022

Prezzo:

Disco Blu-ray: ¥13,200 (tasse incluse) / VTXF-131

DVD: ¥13,200 (tasse incluse) / VTBF-221

Contenuti: Episodi 5-8

Cofanetto & Digipak

Cofanetto con illustrazione originale di K. Akagishi

Digipak con illustrazione originale dallo staff dell’anime

Booklet (40 pagine)

Short story di Shinji Cobkubo

Sinopsi episodi/profili personaggi

Staff & commenti dello staff ecc.

Contenuti audio speciali

Commento del cast

Contenuti video speciali

Collezione PV

Titolo: Rust-Eater Bisco Disco Blu-ray / DVD Vol. 3

Data di uscita: 25 maggio 2022

Prezzo:

Disco Blu-ray: ¥13,200 (tasse incluse) / VTXF-132

DVD: ¥13,200 (tasse incluse) / VTBF-222

Contenuti: Episodi 9-12

Cofanetto & Digipak

Cofanetto con illustrazione originale di K. Akagishi

Digipak con illustrazione originale dallo staff dell’anime

Booklet (40 pagine)

Short story di Shinji Cobkubo

Sinopsi episodi/profili personaggi

Staff & commenti dello staff ecc.

Contenuti audio speciali

Commento del cast

Contenuti video speciali

Collezione CM

*Si noti che le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Rust-Eater Bisco: la colonna sonora originale

Titolo: TV Animation Rust-Eater Bisco Original Soundtrack

Artisti: Takeshi Ueda (AA=), Hinako Tsubakiyama

Data di uscita: 16 marzo 2022

Prezzo:

CD: ¥3,740 (tasse incluse) VTCL-60560~60561 (2 set CD)

Contenuti: Musica dall’anime Rust-Eater Bisco (47 canzoni pianificate)

Copertina: Illustrazione originale dell’anime

Informazioni sulla distribuzione

Disponibile su servizi di streaming e sui principali siti di download come iTunes Store, RecoChoku e altri dal 16 marzo. Servizi streaming: Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Music、Amazon Music Unlimited、AWA、KKBOX、Rakuten Music、TOWER RECORDS MUSIC、ANiUTa.

Comunicato stampa tradotto dall’inglese da Gaia Piazza

La colonna sonora di Isekai Shokudo 2 affidata a Kiyono Yasuno

Crunchyroll – All Heck Breaks Loose in Rust-Eater Bisco TV Anime Trailer