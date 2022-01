Il maestro dell’horror giapponese Junji ito, noto per opere del calibro di UZUMAKI – SPIRALE e GYO – ODORE DI MORTE, ma anche di numerose raccolte di storie brevi – come la JUNJI ITO BEST OF BEST – SHORT STORIES COLLECTION – torna in Italia con una nuova opera in tre volumi, sceneggiata dal celebre Takashi Nagasaki (KING OF EDEN). Rasputin il patriota, questo il titolo del manga, è tratto da una storia vera.

Rasputin il patriota di Junji Ito

Un thriller politico mozzafiato basato sulla storia vera di Masaru Sato, un ex diplomatico giapponese che, ai tempi in cui si trovava di stanza in Russia, venne accusato di vendita di segreti di stato. Il manga si ispira al suo coraggioso braccio di ferro con il procuratore che, deciso a condannarlo con ogni mezzo, farà luce su alcuni eventi e figure chiave che hanno determinato gli esiti di questa vicenda.

Tra le pagine dell’opera conosceremo la storia de “Il Rasputin del Ministero degli Esteri” – il diplomatico Yuki Mamoru – ovvero l’unico in grado di stringere rapporti con i vertici dell’Unione Sovietica, nonché uno di quelli che si spende di più per la restituzione delle isole del nord. Rimasto coinvolto in una “indagine nazionale”, viene arrestato dal Dipartimento Investigativo Speciale della procura di Tokyo. Ma con quale accusa?

Una storia avvincente dalle atmosfere claustrofobiche e dai risvolti grotteschi, sapientemente illustrata dal geniale Junji Ito e sceneggiata dall’eminenza grigia dei manga, Takashi Nagasaki, editor e coautore del maestro Naoki Urusawa.

Junji Ito

Nato a Gifu nel 1963, Junji Ito lascia la professione di odontotecnico per dedicarsi a tempo pieno al fumetto dopo aver vinto il premio “Kazuo Umezz” nel 1987. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film d’animazione e live-action, di cui spesso lo stesso Ito cura la sceneggiatura. Il suo tratto è, allo stesso tempo, realistico e caricaturale, efferato e disturbante quanto elegante e composto. Le sue tematiche principali sono i disturbi ossessivo-compulsivi, le paure ataviche, il fascino dell’autodistruzione e la deformazione del corpo (inteso non tanto come metafora del corpus sociale quanto come rappresentazione fisica del subconscio). Per Star Comics sono usciti anche Adou e nuovi manga di Junji Ito.

Takashi Nagasaki

Takashi Nagasaki è un editor, sceneggiatore e autore di manga. Tra le sue opere Kijou no Kowloon (2000), Shin Kijou no Kowloon (2005), Dias Police (2006), Rasputin il patriota (2010), Kurokochi (2012), Abracadabra – Ryouki Hanzai Tokusoushitsu (2014), King of Eden (2014), Keibuho Daimajin (2019).

RASPUTIN IL PATRIOTA andrà ad arricchire la collana Umami – di cui fanno già parte opere degne di nota come PHANTOM STALKER WOMAN e THE BOX MAN – e il primo volume sarà disponibile dal 26 gennaio.

Rasputin il patriota di Junji Ito, Masaru Sato, Takashi Nagasaki. 15×21, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta, € 15,00. Data di uscita: 26/01/2022 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822629944

Star Comics: sito ufficiale,