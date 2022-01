In anteprima il 24 gennaio il video musicale di debutto del gruppo Babybeard intitolato Nippon Kara Konnichiwa (significato: Ciao dal Giappone). Nippon Kara Konnichiwa di Babybeard non deluderà chi si aspetta molto dalla carriera di questo crossplayer, wrestler, cantante, intrattenitore, idol/talent, che ha stregato il mondo.

Il video, girato interamente su schermo verde e diretto da Toichiro Okada, è un bizzarro giro in slitta attraverso un sogno di manie giapponesi. Ladybeard, Suzu e Kotomi trasportano gli spettatori in un’avventura adorabilmente confusionaria, attraverso il tipo di follia che solo il Giappone potrebbe concepire. Gridando un fortissimo “Konnichiwa!”, dalla terra in cui si alza il sole vi trasporteremo nella terra in cui si abbassano le mascelle!

Nippon Kara Konnichiwa di Babybeard

“Nippon Kara Konnichiwa” debutta sul canale YouTube di Babybeard, al link qui sotto, alle 22:00, orario standard giapponese, del 24 gennaio!

Il canale YouTube di Babybeard

E per farvi venire l’acquolina in bocca, ecco a voi 2 teaser di quello che vi aspetta:

Il nuovo gruppo kawaii-metal di Ladybeard, Suzu e Kotomi il 24 gennaio pubblicherà il tanto atteso video musicale per il loro singolo di debutto Nippon Kara Konnichiwa!!! Il cantante australiano brutale quanto kawaii e le carinissime idol giapponesi sono pura dinamite, tanto dal vivo quanto in video.

Il loro genere musicale è un sottogenere del metal influenzato dalla musica idol, chiamato kawaiicore. Noti esponenti di questo genere sono le Babymetal e le Bish. Il motto di Ladybeard è “Canta, balla, distruggi!!”.

Impostate le sveglie e nervi pronti, perché stiamo per buttarvi giù dall’albero della normalità per sentire ogni W.T.F. che avete in corpo prima di toccare il pazzo suolo giapponese!! Un pezzo che piacerà ai fan delle idol quanto a quelli del metal. In arrivo tra POCHISSIMO.

Per seguire Ladybeard

Profilo Twitter

Pagina Facebook

Profilo Instagram

Canale TikTok

Per seguire Suzu

Profilo Twitter

Pagina Instagram

Canale Tiktok

Per seguire Kotomi

Profilo Twitter

Pagina Instagram

Canale Tiktok

Ladybeard e il nuovo gruppo BABYBEARD di Silvio Franceschinelli