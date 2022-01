Il manga Miss Kobayashi’s Dragon Maid di Coolkyousinnjya, che ha ispirato l’omonimo anime di successo, esordisce in libreria, fumetteria e negli store online dal 19 gennaio con ben due volumi e una variant esclusiva.

“Non m’importa che tu sia un drago o meno. Non posso permettermi di assumere qualcuno. […] e poi perché proprio una domestica? – Ma posso esserle utile! posso trasformare la zona in un mare di fiamme! Posso maledire a morte le persone!”

J-POP Manga porta per la prima volta in libreria, fumetteria e negli store online il manga di successo di Coolkyousinnjya che ha ispirato l’apprezzatissimo anime Miss Kobayashi’s Dragon Maid.

Un’esilarante commedia fantasy che segue le disavventure di Miss Kobayashi, una giovane programmatrice, che ospita nientemeno che un drago millenario in casa propria! E tutto per colpa di una nottata di eccessi. Tohru infatti è un drago dagli enormi poteri e si stabilisce a casa di Kobayashi. Per ripagarla della generosità, si offrirà come domestica, ma nonostante lo sconfinato affetto che prova per la sua padroncina, il suo zelo la porta a commettere diversi “errori”.

L’anime, che ha già ben due stagioni disponibili su Crunchyroll, è stato uno dei maggiori successi degliultimi anni! Prodotto da Kyoto Animation studio già autore del grande successo di Hyouka, K-On! e La Malinconia di Haruhi Suzumiya, ispirati dagli omonimi manga editi in Italia da J-POP Manga. In occasione del lancio della serie, J-POP porta in libreria, fumetteria e negli store online i primi due volumi e, in esclusiva per la prima tiratura, il volume 1 sarà disponibile anche in una versione variant!

Sinossi di Miss Kobayashi’s Dragon Maid 1

La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e serate in solitudine nel suo piccolo appartamento. Ma tutto sta per cambiare: dopo aver salvato la vita alla giovane Tohru, Kobayashi scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri che… un drago! Intenzionata a fare di tutto per ricambiare il suo debito di gratitudine, Tohru insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice, per servirla in ogni modo questa desideri… o meno. Ora la signorina si ritrova con una nuova, ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio per dare una mano in casa. Ma quando vivi con un drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire addio alla tua vecchia vita!

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 1 e 2 Di Coolkyousinnjya

2 Volumi – Serie in corso, Formato – 12X16,9 – Bross. Con Sovraccopertina. Pagine – 144, B/N Prezzo – 6,50€ cad.