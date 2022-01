Fin dai tempi di Mimì e Mila e Shiro, pallavolo e Giappone sono stati uniti nell’immaginario di noi italiani. Il Giappone si è sempre intrecciato anche con la pallavolo italiana, un legame ancora più rinforzato dall’arrivo di Takahashi Ran (高橋 藍), pallavolista giapponese ventenne che ha partecipato a Tokyo 2021 ed è il nuovo schiacciatore della Kioene Padova. La notizia ufficiale è stata annunciata lo scorso novembre, dopo che il noto agente internazionale Georges Matijasevic aveva postato un Twitter che si riferiva in modo vago a “un giovane giocatore giapponese in Italia, sarà annunciato a breve”. Si tratta del terzo giocatore giapponese nella storia della società padovana, dopo Koshikawa Yu (越川 優) e Ishikawa Yuki (石川 祐希). Sarà anche il terzo giapponese della Superlega 2021/22. Grande è stata l’accoglienza dei tifosi ma anche degli appassionati di Giappone per il pallavolista Ran Takahashi a Padova.

Chi è Takahashi Ran?

Classe 2001 (2 settembre), Takahashi è originario della prefettura di Kyoto. Inizia a giocare a pallavolo in seconda elementare, spinto dal fratello maggiore Rui, e, durante le medie, partecipa al torneo nazionale per tre anni consecutivi. Già dal primo anno di liceo è nella formazione iniziale della squadra della scuola, grazie alla sua altezza (188cm) e al suo salto verticale (343cm). Durante il terzo anno di liceo porta la sua squadra a vincere il quarto posto al Festival Nazionale dello Sport. All’università entra a far parte della squadra della Nippon Sport Science University di Tokyo, di cui diventa capitano prima di laurearsi. Nel 2020 viene scelto per la prima volta come membro della nazionale giapponese, come schiacciatore esterno.

La partecipazione alle Olimpiadi

A Tokyo 2021 Takahashi si è dimostrato l’astro nascente della pallavolo giapponese, dando un grosso contributo alla sua squadra nel raggiungimento dei quarti di finale, per la prima volta in 29 anni per il Giappone. Purtroppo però, alla fine il Giappone ha perso 3 a 0 contro il Brasile. A questo punto, la priorità è Parigi 2024, ha dichiarato Takahashi.

Takahashi Ran è un idol?

Takahashi gode di una grande popolarità sul web e il suo debutto alle olimpiadi ha scatenato una marea di post sui social network da parte del fandom giapponese e non, soprattutto femminile. Complice di questo è il bel viso dello schiacciatore, favorito dalla genetica probabilmente anche grazie al sangue dei suoi antenati britannici e tedeschi. Le fan twittano: “possiamo parlare di quanto sia bello Takahashi”; “farei qualsiasi cosa per lui #rantakahashi”; e ancora, “io sono canadese ma Ran Takahashi è più importante del mio Paese”.

Il pallavolista Ran Takahashi a Padova

In attesa del suo arrivo in Italia, Takahashi ha mostrato molto entusiasmo riguardo al suo ingresso nella squadra padovana. Ha dichiarato di sentirsi ispirato dall’ambiente giovane del Padova e di volersi adattare al più presto al campionato italiano in modo da favorire il più possibile la sua nuova squadra.

