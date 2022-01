I manga del 2022 proposti da J-Pop Manga

J-Pop propone alcuni dei più attesi manga del 2022, vediamo alcuni dei titoli in programma nei prossimi mesi.

Tutti gli appassionati di Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome saranno ben felici dei tre nuovi volumi dedicati al celebre spiritello! Saranno presto disponibili infatti il Volume 0, l’Artbook e lo spin-off After School. Tra le nuove serie annunciate ci sono: Dance Dance Danseur, la serie dedicata alla danza classica che sarà presto un anime dello studio MAPPA, Love After World Domination e Sentai Dashikkaku, la nuova opera dell’autore di The Quintessential Quintuplets. E per finire, i volumi unici Miroirs, dagli autori di The Promised Neverland, e Mermaid Prince. Di seguito tutti i dettagli.

Sentai Daishikkaku di Negi Haruba

3 volumi – in corso

Estate 2022

Dal creatore delle quintuplette più amate della storia del manga, arriva una nuova serie che sconvolge completamente il genere Super Sentai!

L’esercito del male è arrivato sulla terra da ormai tredici anni e, nonostante le loro armi, il loro ingegno e la capacità di generare mostri sempre più potenti, la lunga lotta combattuta religiosamente ogni domenica contro gli eroi terrestri, i “Divine Dragon Rangers”, ha finito per logorarlo lentamente, portandolo allo stremo delle forze. In questa situazione disperata, in cui la ritirata è impossibile, un soldato semplice senza nome decide di scendere nel territorio nemico, e mischiarsi agli odiati ranger, che dietro una facciata di eroismo e giustizia sembrano nascondere ancora più segreti di quanto la loro losca organizzazione non lasci intendere…

Love After World Domination di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu

4 volumi in corso

Febbraio 2022

Comicità, amore, combattimenti e incomprensioni nella love comedy più letale dell’anno, con una serie animata in arrivo!

Agli occhi del pubblico, Fudou Aikawa e Desumi Magahara sono nemici giurati. Fudou, noto anche come “Red Gelato”, è il capo dello squadrone di eroi “Gelato 5”, la cui missione è portare la pace nel mondo. D’altra parte, Desumi è il leader dei minion di “Gecko”, un’organizzazione malvagia che ha come obiettivo il dominio del mondo. Nonostante queste differenze, però, la loro relazione non è proprio ciò che sembra. Quando non si combattono a vicenda in panni “istituzionali”, Desumi e Fudou sono semplicemente un ragazzo e una ragazza… innamorati l’uno dell’altra!

Sebbene le loro vite pubbliche siano un ostacolo, Fudou e Desumi non si fermeranno davanti a nulla per far funzionare la loro storia d’amore apparentemente impossibile.

Mermaid Prince di Kaori Ozaki

volume unico

Primavera 2022

Kaori Ozaki, talentuosa autrice di slice of life, ci trascina nel suo mondo attraverso tre racconti.

In Mermaid Prince, un ragazzo e una ragazza si trovano a Okinawa. Lui si ritrova catapultato in questa tranquilla realtà provinciale dalla frenesia della città di Tokyo. Lei, invece, è alle prese con una nuova realtà famigliare a cui fatica ad adattarsi, e rimane affascinata da questo ragazzo di città appassionato di Sirene. Riusciranno a trovare insieme un nuovo equilibrio?

In Snowy Day Una bibliotecaria osserva un padre senzatetto e suo figlio trovano riparo dallaneve nella biblioteca in cui lavora: un incontro che si rivelerà più magico di ciò che sembra!

In Ametsukigahara, la profonda amicizia tra due ragazze verrà messo a dura prova dalle difficoltà del diventare adulti, le relazioni con i ragazzi, le aspettative della società.

Miroirs di Posuka Demizu e Kaiu Shirai

volume unico

Primavera 2022

Dai creatori di The Promised Neverland, arriva una raccolta di storie dallo stile straordinario dedicata a Gabrielle Bonheur Chanel, detta “Coco”. Stilista di fama immortale che, grazie alle sue idee, riuscì a rivoluzionare il concetto di femminilità, affermandosi come una vera e propria icona nel mondo della moda.

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome di Aida Iro

Febbraio 2022

L’attesissimo volume 0 della serie di Aida Iro!

Un volume imperdibile per tutti i lettori delle avventure dell’Accademia Kamome: contiene i tre capitoli autoconclusivi “pilot” della serie, che ci faranno conoscere meglio i protagonisti di una delle serie più amate in casa J-Pop. Accompagnati, a fine volume, dall’opera di debutto di Aida Iro: “Dear My Living Dead”.

After School Hanako kun di Aida Iro

1 volume – in corso

Primavera 2022

Hanako, il fantasma che infesta i bagni della scuola, e Nene, la sua assistente mortale, di solito sono impegnati a risolvere vari incidenti soprannaturali nell’Accademia Kamome. Viene però da chiedersi, come trascorrono il loro tempo quando si prendono una pausa dal risolvere misteri?!

Lo scopriremo in questa serie piena di capitoli extra dove i personaggi di Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome passano insieme il tempo dopo l’orario scolastico tra mille avvenimenti e avventure!

Hanako Kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome – ARTBOOK di Aida Iro

Una raccolta di più di 170 illustrazioni di Aida Iro, e tra i volumi manga del 2022 da mettere in bella vista nella vostra libreria non può mancare!

Comprensiva di tutte le pagine a colori pubblicate su Monthly Gfantasy dal 2015 al 2019, illustrazioni esclusive e tantissimi extra per un tuffo nel colorato mondo di Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome!

Dance Dance Danseur di George Asakura

Junpei si innamora della danza classica da bambino, dimostrando subito grande attitudine. Forte di una testardaggine infantile, riesce a difendere la sua passione dalle prese in giro dei suoi coetanei, fino a quando un incidente non lo fa vacillare, spingendolo ad abbandonare il suo sogno e dedicare anima e corpo alle arti marziali.

Arrivato al liceo, è ormai un esperto di Jeet Kune Do, ha molti amici e non perde occasione di mettere in mostra la sua abilità. Un giorno nella sua classe arriva Miyako, figlia di un’istruttrice di danza classica. La passione che la ragazza mostra per la danza riaccende in Junpei la voglia di danzare, desiderio mai sparito in lui e che ha sempre tenuto nascosto.

Riuscirà il giovane a liberarsi dalle catene che si è imposto e a spiccare il volo sul palcoscenico della danza classica?

Arriva il manga del 2022 di George Asakura che abbatte gli stereotipi di genere, con un anime in arrivo a cura dello studio Mappa!

