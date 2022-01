Gekiman! – Come ho creato Devilman Manga

E ancora una volta torno a parlarvi del sensei Go Nagai, che questa volta si lancia in una nuova esperienza, mettere nero su bianco, come solo lui sa fare, l’esperienza unica della creazione di un’opera come Devilman.

Gekiman! – Come ho creato Devilman Trama

Giappone, primi anni ’70. Geki Nagai è un giovane mangaka affermato, impegnato con la pubblicazione di diverse serie contemporaneamente su più riviste, un lavoro che focalizza tutti i suoi sforzi e la sua attenzione. Nonostante il suo nome sia diventato noto come mangaka estremo anche alla gente comune che non legge manga, a causa di La Scuola Senza Pudore, non si sente soddisfatto della sua condizione.

Dopo aver iniziato la collaborazione con la Toei Animation per la creazione di una nuova serie supereroistica collegata a un manga, Geki inizia a tirare le basi del progetto Devilman.

Il manga inizia in maniera diversa rispetto alla serie animata, tanto che il protagonista Akira Fudo, tarda a diventare Devilman, con tanto di pressioni dei dirigenti della compagnia, nonostante le continue risposte dell’autore sul fatto che le due serie saranno piuttosto differenti tra di loro.

Tra alti e bassi, la serializzazione prosegue e riesce a catturare Geki nella trama fino al punto di prosciugarne le forze. A questo punto Geki realizza che con questo sarà lo Story Manga che tanto cercava per diventare un autore famoso, non solo per battute sfrontate de La Scuola Senza Pudore, e per focalizzarsi sulla sua creazione inizierà una battaglia con i vari editor e caporedattori delle varie riviste su cui è pubblicato, per concludere alcune delle serie in corso per avere maggior tempo da dedicare alla stesura dei name (le bozze dei capitoli di un manga) e al completamento delle tavole.

Ma da dove vengono tutte le idee per Devilman che continuano ad assillarlo?

Gekiman! – Come ho creato Devilman Valutazione

È davvero interessante questa serie, immagino anche per chi non è un fan di Nagai o di Devilman. Pagina dopo pagina entriamo nel mondo dei mangaka e degli editor, catapultandoci tra l’altro in un mondo assai diverso da quello contemporaneo narrato in Bakuman.

Leggere di autori che serializzano contemporaneamente 4-5 serie su diverse riviste adesso è davvero impensabile. Mi sembra che gli autori più prolifici riescano a tenere al massimo due serie e la seconda spesso è una collaborazione, come Aka Akasaka che si occupa settimanalmente di Kaguya-sama: Love is War e allo stesso tempo è sceneggiatore di Oshi no Ko (anche se qualche volta si possono intravedere delle tavole disegnate nel suo stile).

Inoltre Nagai sfrutta questa serie come espediente per ridisegnare la sua opera più nota con il suo stile di disegno attuale, una cosa che pochi autori hanno la fortuna, la pazienza o la follia di fare.

Il manga è pubblicato da J-Pop Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata con poster e pagine in carta patinata a colori al prezzo di 11.90 € o tutti e tre i volumi in cofanetto al prezzo di 35.70 €.

Consigliato ai fan di Devilman e di Go Nagai.

Titolo originale: Gekiman!

Testi: Go Nagai

Disegni: Go Nagai

Genere: Commedia, Drammatico, Horror, Storico, Biografico, Slice of Life

Data di pubblicazione: 2010

Casa Editrice: Nihon Bungeisha/J-Pop Manga

Volumi: 3