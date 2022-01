Il volume per i veri fan, Demon Slayer Fanbook Ufficiale, Kimetsu No Yaiba Official Fanbook n. 1, in arrivo a gennaio per iniziare l’anno nuovo al meglio.

Un libro ricco di contenuti inediti in uscita con Star Comics.

Dopo aver superato i 150 milioni di copie vendute e infranto ogni record, DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA sta dominando i mercati internazionali, compreso quello italiano. La storia di Demon Slayer è ambientata nell’epoca Taisho (1912-1926), un periodo che ha da sempre affascinato gli amanti del Giappone. Ha battuto tutti i record in tutte le sue reincarnazioni: la serie manga quanto i film al cinema, la storia narrata in anime e la relativa colonna sonora.

Un successo simile non può che essere celebrato! Proprio per questo Star Comics porterà in Italia il primo fanbook ufficiale dedicato all’acclamata serie di Koyoharu Gotouge, che sarà disponibile a gennaio.

Il volume, di grande formato, contiene una galleria completamente a colori. Non potranno mancare presentazioni dettagliate e analisi approfondite di tutti i personaggi, dalla squadra ammazza-demoni alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. A completare questo speciale volume, due contenuti extra esclusivi: gli storyboard di KISATSU NO NAGARE – la storia che dopo diverse modifiche ha dato origine a DEMON SLAYER – e un one-shot inedito ambientato nel Demon Slayer Campus.

Dopo aver letto il volume 17 di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, disponibile dal 12 gennaio anche in versione ebook, ci si potrà immergere nelle affascinanti atmosfere di questa opera leggendaria, grazie al primo fanbook ufficiale, disponibile dal 19 gennaio.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK, di Koyoharu Gotouge

Caratteristiche del primo volume: 18,2×28,6 B, b/n e col, pp. 216, con sovraccoperta, € 19,90 Data di uscita: 19/01/2022 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822628701

Demon Slayer: il fanbook ufficiale è un’uscita che i tantissimi fan delle storie di Tanjiro e compagni non possono assolutamente perdersi!

