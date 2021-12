In uscita a metà gennaio il quarto volume della collana panpanya works: The Second Golfish di panpanya, una nuova raccolta di storie sognanti firmate da un autore/autrice misterioso/a.

A gennaio proseguiremo il viaggio iniziato insieme alla piccola protagonista nata dalla mente e dalla matita di panpanya e già incontrata nei preziosi AN INVITATION FROM A CRAB, PILLOWFISH e ANIMALS.

The Second Golfish di panpanya

In THE SECOND GOLDFISH accompagneremo nuovamente l’anonima ragazzina, questa volta lungo il suo indagare alcuni aspetti della quotidianità che spesso diamo per scontati. Insieme a lei scopriremo, ad esempio, che le regole di un gioco come il nascondino hanno in realtà un significato profondo, che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri e che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra spesso con quella di conservare ricordi preziosi.

Con questo volume unico, il quarto della collana panpanya works, l’autore ci porterà alla scoperta della poesia che si nasconde nei paradossi della realtà. Nuovi racconti surreali e stravaganti, unici nel loro genere, ci attendono dal 12 gennaio, con l’uscita di THE SECOND GOLDFISH.

Autore

panpanya (genere e data di nascita ignoti) debutta negli anni duemila come fumettista indie, auto pubblicandosi dapprima in rete e poi anche su cartaceo. Nel 2013 esce il suo primo volume edito, Ashizuri suizokukan, grazie a cui ottiene la nomination per il prestigioso premio “Manga taisho” ed entra nella classifica dei migliori manga secondo la rivista «Kono manga ga sugoi!».

Sempre dal 2013 inizia una collaborazione stabile con l’editore Hakusensha, che ha pubblicato tutti i suoi volumi successivi.

PANPANYA WORKS 4

THE SECOND GOLDFISH di panpanya

12,8×18, B, b/n e col., pp. 192, con sovraccoperta, € 9,90.Data di uscita: 12/01/2022 in fumetteria, libreria e store online. Codice Isbn 9788822628367

Seguite Star Comics sul loro sito ufficiale, sulle pagine Facebook Star Comics e Valiant Italia e su Instagram, Twitter, TikTok e Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti!

Annunci Star Comics a Lucca C&G 2021