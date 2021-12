Three∞Loop lancerà la sigla finale di Slow Loop “Shuwa Shuwa” il 23 febbraio, ma sono già uscite le nuove foto delle cantanti e la copertina del CD.

La sigla finale di Slow Loop “Shuwa Shuwa”

Come annunciato dal gruppo musicale Three∞Loop nella loro ultima diretta su YouTube, Shuwa Shuwa, la sigla finale dell’anime Slow Loop, uscirà come singolo il prossimo 23 febbraio. Slow Loop verrà trasmesso in tv in Giappone a partire dal prossimo 7 gennaio.

Three∞Loop è un gruppo composto dalle doppiatrici delle protagoniste di Slow Loop: Rin Kusumi (Hiyori Minagi), Natsumi Hioka (Koharu Minagi) e Tomomi Mineuchi (Koi Yoshinaga).

Shuwa Shuwa uscirà in due edizioni: una prima edizione limitata e una seconda edizione regolare. Entrambe le edizioni conterranno illustrazioni originali dell’anime, mentre solo la prima edizione limitata includerà un CD bonus contenente la colonna sonora di Slow Loop di Takuro Iga, artista già noto nell’ambito degli anime del genere “slice-of-life”.

Le canzoni

Il singolo conterrà due canzoni: Shuwa Shuwa e Yuru Yurariru. La prima è stata composta dal cantautore emergente Asako, e, come suggerito dal titolo, si tratterà di un pezzo fresco, come il succo di una mela. Il secondo pezzo invece è una canzone della buona notte, dal ritmo abbastanza lento.

Oltre alla data di uscita del singolo, sono state rese pubbliche anche una nuova foto delle cantanti e la copertina dell’album. Vi consigliamo di dare un’occhiata alla foto, da cui si evince quanto siano unite le tre artiste.

Secondo video promozionale di Slow Loop

Profili delle Three∞Loop

Rin Kusumi

Data di nascita: 17 giugno

Luogo di nascita: Prefettura di Gunma

Hobby: Karaoke

Performance negli anime:

Love Live! Superstar!!

Fruits Basket

Aikatsu on Parade!

Natsumi Hioka

Data di nascita: 15 luglio

Luogo di nascita: Hokkaido

Abilità: suonare il piano, danza

Hobby: disegnare immagini yurui, leggere manga, giocare con il suo cane

Performance negli anime:

The Vampire Dies in No Time

Super Cub

High School Prodigies Have It Easy Even in Another World

Tomomi Mineuchi

Data di nascita: 22 dicembre

Luogo di nascita: Tokyo

Hobby: arte

Anime performances:

Miss Kobayashi’s Dragon Maid SCARLET NEXUS

Is the Order a Rabbit?

Produzione

Titolo: Shuwa Shuwa, sigla finale della serie TV anime Slow Loop

Artista: Three∞Loop

Data di lancio: 23 febbraio 2022

Formati:

Prima edizione limitata (2 CD)

VTZL-197 / ¥2,750 (inc. tax) 4582575 38569 1 Edizione regolare (1 CD)

VTCL-35339 / ¥1,320 (inc. tax) 4582575 38570 7

Entrambe le edizioni includeranno delle illustrazioni originali dell’anime

Tracce

1. Shuwa Shuwa

2. Yuru Yurariru

3. Shuwa Shuwa (strumentale)

4. Yuru Yurariru (strumentale)

5. Shuwa Shuwa (versione trasmessa in TV)

CD bonus (solo nell’edizione limitata)

Colonna sonora di Slow Loop (più di 30 brani programmati)

Composizione e arrangiamenti di Takuro Iga

Traduzione del testo originale inglese di Arianna Sammut