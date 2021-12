Quando ci si innamora a prima vista, senza neppure bisogno di una parola, ci si fa subito un’idea di come sia caratterialmente la persona che ha attirato la nostra attenzione. È un po’ quello che accade a Goro Sagami ne IL DURO LAVORO DI MUSUBU di Taishi Mori, la serie manga in arrivo nel mese di dicembre.

Neo assunto presso le Industrie Shonan – colosso della produzione di materiali in gomma – Goro è segretamente innamorato dell’affascinante Musubu, ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi!

Dopo il primo, vero incontro con Musubu – che segnerà l’inizio di una collaborazione lavorativa tra i due – Goro rimane ammaliato dalla voce meravigliosa della ragazza, che ai suoi occhi appare fragile, ma con una grande forza d’animo.

L’unico desiderio di Goro è quello di conoscere meglio la gentile e innocente fanciulla, ma il fatto di essere un po’ imbranato, unito ai doppi sensi non voluti che scaturiscono dalle parole della candida Musubu, dà vita a situazioni a dir poco imbarazzanti e scenette esilaranti.

Il mangaka

Taishi Mori è un fumettista giapponese. Tra le sue opere, Kyou no Asuka Show (2009) e Radiation House (2015).

Invidierete il lavoro di Musubu di Taishi mori

Il duro lavoro di Musubi di Taishi Moriarriva è un sorso dissetante d’acqua frizzante. Un’opera insolita, animata da malintesi e gag divertenti, che aggiungono un tocco di malizia a delle innocue (all’apparenza) vicende di vita quotidiana e lavorativa. Riuscirà Goro, alla fine, a sopravvivere alla serie infinita di incomprensioni e a instaurare una relazione romantica con la bella Musubu?

Il primo volume de IL DURO LAVORO DI MUSUBU sarà disponibile dal 7 dicembre.

Nel frattempo, dal 2 dicembre e per tutto il mese, sarà possibile leggere le prime pagine del volume grazie al Free Comic Book Day Italia 2021. Solo in fumetteria sarà disponibile l’albetto gratuito dedicato a IL DURO LAVORO DI MUSUBU e alle altre serie Star Comics protagoniste dell’iniziativa: i manga KAIJU No. 8, A SIGN OF AFFECTION, SWEET HOME e i volumi occidentali DEEP BEYOND e FAR CRY 6.

Caratteristiche dell’albo: 12,8×18, B, b/n, pp. 160, con sovraccoperta, € 5,90. Data di uscita: 07/12/2021 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822628602