E rieccoci a commentare Cronache delle Guerre Demoniache, un volume di storie autoconclusive del maestro Go Nagai, autore di Devilman, Mazinger Z e una vagonata di altre serie di successo e robottoniche!

Ma che ve lo dico a fare? XD

Cronache delle Guerre Demoniache Trama

Nella prima storia, Cronache delle Guerre Demoniache, che appunto apre il volume dandole il nome, una giovane ragazzina verrà coinvolta in una orribile verità che è più grande di lei.

La seconda, La Maschera, gioca attorno all’eterno dubbio che la realtà non sia quella che immaginiamo.

Nella terza, La Creatura del Mondo Bianco, seguiremo l’ansia crescente di un bimbo che si sveglia nella notte durante una tempesta di neve e non trova i suoi genitori a dormire nella loro camera da letto. Che fine avranno fatto i suoi genitori? Forse qualcosa nella bufera se li è portati via?

La quarta storia, Specchio di Nebbia, ha come protagonista una troupe si reca su una misteriosa isola disabitata coperta dalla nebbia tutto l’anno per girare un horror con protagonista un ninja zombie assassino. Ma quando arrivati la gente inizia davvero a morire…

Protagonista della quinta storia, Suiko, è un giovane poliziotto appena trasferito che cerca di fare luce sulla misteriosa morte di una giovane nella piscina comunale. Che la sua morte non sia stata poi così “naturale” come credono i suoi capi?

Sesta e ultima storia, La Donna Corvo, ci racconta, atrtaverso un suo lontano discendente, le vicende leggendarie di un personaggio classico della storia giapponese, Ushiwakamaru, conosciuto anche come Minamoto no Yoshitsune, e il suo legame con i tengu, creature mitologiche dall’aspetto di corvo che secondo il mito sapessero volare e utilizzare varie arti magiche collegate al vento.

Cronache delle Guerre Demoniache Valutazione

Le storie di queste Cronache delle Guerre Demoniache sono tutte abbastanza interessanti, seppur alcune piuttosto brevi, e per come sono confezionate in questo volume ricordano molto quei film o serie televisive con storie horror autoconclusive (tipo Piccoli Brividi, Racconti dalla Tomba, I racconti della cripta, ecc…).

Ogni storia inoltre è preceduta da una breve descrizione che narra della creazione del racconto, tra cui la prima che è stata la base della saga che conosciamo come Shutendoji, pubblicato sempre da J-Pop.

Il tratto è molto vario, e rispecchia il periodo in cui è stato disegnato, da disegni molto classici per la prima storia a tratti decisamente più variegati delle ultime storie.

Il manga è pubblicato da J-Pop Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 9,90 €.

Consigliato ai fan di Go Nagai e agli amanti delle storie brevi surreali.

Titolo originale: Jashin Senki

Testi: Go Nagai

Disegni: Go Nagai

Genere: Shonen, Horror, Avventura, Drammatico, Fantascienza, Fantastico

Data di pubblicazione: 2013

Casa Editrice: Kodansha/J-Pop Manga

Volumi: 1

