Buddha + Ruggito e altre storie

Per J-POP Manga arrivano nuove opere che arricchiscono due importanti Collection dedicate a due maestri del manga: il primo volume di Buddha, capolavoro della maturità del Dio dei Manga, e Ruggito e Altre Storie per la Junji Ito Collection, nuova raccolta contenente tredici storie di paura e terrore.

Dopo Il terzo occhio e Maria e la bambola, J-POP Manga pubblica Buddha 1, capolavoro di Osamu Tezuka scritto nel periodo della piena maturità artistica del Dio dei Manga. Opera che mancava in Italia da quasi vent’anni, tornerà disponibile all’interno della Osamushi Collection dal 9 dicembre, mentre è già disponibile in libreria, fumetteria e negli store online Ruggito e Altre Storie per la Junji Ito Collection, raccolta di tredici nuovi orrorifici racconti.

BUDDHA di Osamu Tezuka

La Osamushi Collection non smette di sorprendere: dopo tanti volumi, arrivano ancora attesissimi titoli come Buddha 1, disponibile dal 9 dicembre! il primo di sette volumi di una delle opere più mature del maestro Osamu Tezuka, considerato uno dei capolavori della sua maturità artistica, Buddha 1, ripercorre la vita di Siddharta, l’uomo destinato a a diventare il fondatore del buddhismo e uno delle figuri spirituali chiavi della storia umana.

Impresa ambiziosa di Tezuka, ma pienamente riuscita e apprezzata a livello internazionale che ha vinto due Eisner Award nel 2004 e 2005, Buddha ha richiesto al mangaka dieci anni di lavoro per essere compiuta. Il risultato è la narrazione romanzata della vita di Gautama Buddha, mistico e filosofo fondatore del buddhismo nato nel VI secolo a.C., che seppur non pienamente precisa dal punto di vista storiografico di una figura ormai avvolta dal mito, rivela un’attenta ricostruzione del contesto storico e geografico nel quale si muovono i personaggi.

Il giovane Buddha è circondato, così, da ragazzi in grado di parlare con gli animali e saggi dai poteri indecifrabili, ma il messaggio e gli ideali alla base del suo pensiero, e che Tezuka condivide, vengono trasmessi con ancora più forza ai lettori di tutte le età proprio grazie alle incursioni nel fantastico e agli inserti umoristici che il mangaka, narratore di razza, mette in campo con sapienza.

Tezuka, già pienamente maturo quando lavora su Buddha nonché uno degli autori più influenti e adorati del panorama del fumetto giapponese, sfrutta tutta la sua esperienza per donarci un’opera emozionante e che non può mancare nelle collezioni degli appassionati e fan del Dio dei Manga.

Buddha di Osamu Tezuka

7 Volumi – Serie Completa Pagine – 420, B/N Formato – 15×21 – Bross. Con Sovraccopertina. Prezzo – 14,00 €

RUGGITO E ALTRE STORIE di Junji Ito

Dopo la candidatura come Miglior Autore Unico agli Eisner 2021, Junji Ito torna in Italia con una nuova antologia di storie dell’orrore. Tredici racconti di paura e terrore del maestro del brivido compongo, infatti, Ruggito e altre storie, il volume già disponibile all’interno della Junji Ito Collection.

Arriva, dalla penna del maestro dell’orrore Junji Ito, una nuova raccolta antologica dei suoi racconti di storie del brivido, Ruggito e altre storie. Dopo Il mostro. Frankenstein e altre storie, uscito nel 2020, J-POP Manga continua la sua opera di riproporre al pubblico della penisola i volumi di storie della Junji Ito Masterpiece Collection. Della Collection si trovano tredici puntate della serie animata creata dallo Studio Deen e rilasciata su Crunchyroll.

In Ruggito e altre storie, oltre all’ormai consueto line-up di eccellenti storie dell’orrore che spaziano tra i generi, regala grandi soddisfazioni ai suoi lettori più affezionati: come il ritorno di Soichi, in un trittico di storie che ce lo mostra adulto e padre di famiglia (ma sarà possibile? E la sua dolce metà non è inquietantemente familiare?). E poi risate assassine, nettari proibiti e storie sul peso del rimpianto, che a volte può farti sprofondare a terra e altre trascinarti via con la forza di una cascata. Il maestro del brivido è tornato! Ruggito e altre storie è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

Ruggito e Altre Storie Di Junji Ito

Volume unico, Pagine: 344, B/N, Formato: 15×21 – Bross. Con Sovraccopertina. Prezzo: 16,00 €

Altre pubblicazioni J-Pop manga

Il 9 dicembre torna inoltre Black Night Parade 5! con il quinto volume continua la storia di Hino che, reclutato da “Black Santa”, si ritrova a lavorare presso l’azienda che gestisce il lavoro di… Babbo Natale! Lettura perfetta per il clima natalizio ormai alle porte.

Il 15 dicembre si conclude con il diciassettesimo volume, la saga dei robot da guerra più famosa al mondo, Gundam Unicorn 17 con un folgorante finale.

Il 29 dicembre continuano tanti amatissimi titoli, hit del catalogo J-POP! Si conclude BIG X 2 – Osamushi Collection, la saga del più classico dei supereroi del maestro Tezuka, per la prima volta in italia!

