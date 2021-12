Arriva l’anno 2022: Edizioni BD e J-POP Manga presentano le uscite di gennaio!

Il 2021 è stato un anno denso di apprezzatissime serie e il 2022 non sarà da meno, con tante attese novità! A gennaio, per J-POP Manga saranno disponibili Miss Kobayashi’s Dragon Maid, My Dress-Up Darling Bisque Doll e Nuvole a Nord-Ovest 1 e non solo. Tornano in libreria grandi hit come Made in Abyss 10, l’atteso Blue Period 8 – Special Edition, Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 14, Kingdom 50, Kowloon Generic Romance 3 e non solo. Di seguito tutte le uscite di gennaio 2022 nel dettaglio.

5 gennaio

Il 5 gennaio 2022 torna in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga l’attesissimo decimo volume di Made in Abyss di Akihito Tsukushi! Continua con questo volume l’avventura di Riko e Reg nella Città dei Residui, il confronto finale con Faputa è inevitabile. Continuano inoltre: Non Tormentarmi, Nagatoro! 4, La finestra di Orfeo 6, Jealousy 3 e Gekiman!

13 gennaio

Il 13 gennaio sarà disponibile la special Edition di Blue Period 8 in una doppia edizione, regular e variant. Il manga che ha ispirato l’anime su Netflix, sarà in libreria, fumetteria e negli store online avrà in allegato lo sketchbook ufficiale con tutti i disegni esclusivi dell’autrice Tsubasa Yamaguchi.

Continuano alcune delle serie più seguite di J-POP Manga come Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 14, BJ Alex BOX 2 (Vol. 3-4), Bunny Girl Senpai 2, Frieren – oltre la fine del viaggio 3, Il Terzo Occhio 3 – Osamushi Collection, Kingdom 50, Kowloon Generic Romance 3 e Land of the Lustrous 11.

19 gennaio

Il 19 gennaio è la volta di Coolkyoushinsha: Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Il manga che ha ispirato l’anime di successo della Kyoto Animation!

Kobayashi conduce un’esistenza molto ordinaria e con una scarsa vita sociale, finché un giorno, per puro caso, salva la vita a Tohru. La ragazza, all’apparenza come tante, si rivela essere un drago millenario, ora in debito con la mite Kobayashi. Giurandole fedeltà eterna, il drago farà di tutto per soddisfare le richieste della sua nuova padrona, anche se non tutto andrà secondo i piani!

Una commedia dal successo globale che ha già conquistato i cuori di molti lettori con la popolare trasposizione animata. Il 19 gennaio saranno disponibili i primi due numeri e un’esclusiva sopraccoperta variant limitata alla prima tiratura del primo volume.

Dopo Il richiamo di Cthulhu, per i fan del maestro Gou Tanabe arriva una nuova edizione deluxe da non perdere targata J-POP Manga: dal 19 gennaio sarà in libreria, fumetteria e negli store online la nuova edizione de Le montagne della follia, in formato omnibus, con copertina cartonata in simil-pelle, effetto cuoio.

Continuano: Black Jack 5, Game of Familia 5, I diari della speziale 5, Komi can’t comunicate 14, Re:Zero – Light Novel 10, Super HxEros 10 e Zombie 100 vol.6.

26 gennaio

Il 26 gennaio sarà disponibile in tutte le librerie, fumetterie e negozi online l’atteso manga di Shinichi Fukuda, di cui arriverà a brevissimo l’adattamento anime, My dress-up darling – Bisque Doll, una love comedy a base di cosplay, cucito e molto batticuore. Il timidissimo Wakana Goujo, teme il giudizio altrui per via della sua passione per le bambole giapponesi e la sua bravura nella sartoria; conosce Kitagawa, bellissima e socievole gyaru, appassionata di cosplay ma altrettanto scarsa nel cucirsi i vestiti… nasce così una grande amicizia, creativa e molto movimentata!

Sarà inoltre disponibile l’attesa nuova opera di Aki Irie, Nuvole a Nordovest 1! L’autrice del josei capolavoro Il mondo di Ran, torna a far innamorare i lettori con un racconto straordinario sotto ogni profilo, narrativo e grafico, nominato al Manga Taisho 2019.

Kei Miyama è un diciassettenne con molti segreti da custodire, essendo un investigatore privato. Al momento, Kei ha sul piatto due casi: ritrovare un cagnolino perduto e ricongiungersi con la ragazza della quale si è innamorato a prima vista. Ma l’indagine più difficile della sua vita sarà trovare suo fratello e i suoi zii, misteriosamente scomparsi. Ha così inizio, per il giovane, un viaggio senza sosta intorno al mondo, prima tappa: l’Islanda.

Continuano anche: Tokyo Revengers 11, BJ Alex 3, Overlord – Light Novel 8, Overlord 15e Petit Devil Kohai 1.

Ristampe

Innocent 2, 3 e 6

Circo e altre storie – Junji Ito COLLECTION

Labirinto e altre storie – Junji Ito COLLECTION

Osaka, 1945 – OSAMUSHI COLLECTION

Frieren – Oltre la fine del viaggio 2

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 1, 3, 4 e 5

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 7, 8, 12 e 13

World’s End Harem 1 – 6, 8, 10 e 12

Hell’s Paradise – Jigokuraku 1

Radiant 4 e 11

Zelda – Twilight Princess 2, 3, 8 e 9

The rising of the Shield Hero 1, 2, 3, 5, 7, 15 e 18

