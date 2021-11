Stefano Bersola è noto come interprete di sigle di cartoni animati. I ncide nel 1998 per Yamato Video la sigla televisiva dell’anime City Hunter, in onda su Italia 7 Gold a cui seguono le sigle di Sun College e Credi sempre in te, per la serie direct-to-video e “ Mi hai rapito il cuore ” per la serie d ’ animazione Lamù la ragazza dello spazio . è noto come interprete di. Iin onda su Italia 7 Gold a cui seguono le sigle di Patlabor , per la serie direct-to-video Magic Knight Rayearth

Nel 2016 registra la sigla per la serie TV d’animazione Super Wings a cui seguono nel 2018 le colonne sonore italiane interpretate da Stefano Bersola per i lungometraggi d’animazione In questo angolo di mondo e la versione italiana di “Get Wild” per il film City Hunter: Private Eyes pubblicato da Dynit. Porta i suoi concerti ai più grandi festival, tra i quali Comicon di Napoli, Etna Comics a Catania e Lucca Comics and Games. Collabora con altri noti artisti, tra i quali i Raggi Fotonici e i K-ble Jungle, sia dal vivo che in studio di registrazione.

Stefano Bersola e la musica dance

Parallelamente all’attività musicale per il mondo degli Anime Stefano Bersola incide diversi singoli nell’ambito della musica dance all’estero riscuotendo grande successo in alcuni paesi europei.

Il singolo Out of my life, pubblicato con lo pseudonimo di Steph B., viene distribuito nel 2003 dall’etichetta discografica New Music International. In seguito viene pubblicato un album per Vale Music contenente la versione spagnola. Nel 2005 per Sony Music France, pubblica il singolo 18 Mne Uzhe, come Ultra Lights feat. Steph B. soprannominato Le Truc Russe. Nello stesso anno il brano viene pubblicato dalla Warner Music Sweden e da Vale Music.

Dopo un periodo di assenza dalla musica pop-dance Stefano Bersola ritorna con il suo primo album dal titolo “DISCOBOX” che raccoglie pubblicazioni internazionali, inediti ed alcune cover. Un Album molto personale di 18 tracce che ripercorre un periodo di creatività ricco di melodie e uno stile musicale pop-dance rétro che ha determinato in modo significativo la carriera di Stefano Bersola all’estero. L’album è anticipato dal singolo “Real Love”.