Tanti gli annunci Star Comics di questo mese, anche a causa dell’imminente Lucca Comics and Games! Oggi parliamo di Phantom Seer, ON or OFF e One room angel.

Phantom Sheer

Amanti dell’occulto… gioite! Nel 2022 arriverà una nuova serie ricca di mistero ed elementi sovrannaturali. La miniserie in 4 volumi PHANTOM SEER, scritta da Tougo Gotou e con i disegni di Kento Matsuura – vincitrice della “Gold Future Cup” 2018 di «Weekly Shonen Jump» – inizierà a primavera 2022.

Tra spiriti maligni e sciamani difensori, non perdete questa avventura horror intrisa di azione, sovrannaturale e… numerosi misteri!

L’allegra e solare Riku Aibetsu è una liceale generosa e altruista, dotata di una sorta di “sesto senso” speciale grazie a cui riesce a prevedere le situazioni di minaccia e, di conseguenza, ad aiutare le persone in pericolo. O almeno questo è quello che pensa, perlomeno fino a quando il lugubre e misterioso compagno di scuola Iori – uno sciamano pigro e indolente ma dai forti valori morali – le apre gli occhi sul mondo nascosto degli Spiriti e delle facoltà psichiche…

Atmosfere accerchianti e strepitosi disegni in questa emozionante e accattivante miniserie di Weekly Shonen Jump!

Boys’ Love da Star Comics

Molto presto daremo il benvenuto a due nuove uscite che gli amanti dei Boys ’ Love (e non solo!) stanno attendendo con molta impazienza ed entusiasmo.

ON OR OFF è il primo titolo, un webcomic BL targato D&C Media – stessa casa editrice di SOLO LEVELING-, che ha già riscosso molto successo sul web e che ha vinto i Ridibooks BL Award 2019. Dal 29 ottobre sarà finalmente disponibile in Italia con il primo volume, rigorosamente a colori e con una doppia versione: una regolare e l’altra con 3 cartoline e un set di sticker in omaggio.

On or Off

Le prime pagine di ON OR OFF ci catapultano nella mente del giovane e spensierato Ahn, che a causa della sua ingenuità si è ritrovato nel bel mezzo di una situazione imbarazzante e decisamente bollente insieme a Kang, uomo affascinante e professionalmente affermato.

Ma come e perché è iniziato tutto? Tra gag, momenti divertenti e sensualità, prende vita una vicenda che si trasformerà pian piano in una storia d’amore dolce e romantica, tra due uomini molto diversi tra loro.

Un’ottima caratterizzazione dei personaggi e dei bellissimi disegni arricchiti da luminosi colori pastello rendono questa serie piacevole per gli occhi, ma anche per il cuore.

Il primo volume sarà disponibile anche a Lucca Comics & Games in Piazza Star Comics.

ON OR OFF n. 1 di A1

15×21, B, col., pp. 288, con sovraccoperta, € 13,90. Data di uscita: 29/10/2021 in fumetteria, libreria e store online, Isbn 9788822626356

Contenuti espliciti

Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di 23 anni. Insieme ad alcune compagne di università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a battere all’impazzata…!

ON OR OFF n. 1 – con 3 cartoline e 1 set di sticker di A1

A1 15×21, B, col., pp. 288, con sovraccoperta, € 13,90. Data di uscita: 29/10https://www.starcomics.com/fumetto/on-or-off-1-limited-edition/2021 in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) Isbn 9788822629128

A1

A1 debutta nel 2013 in Giappone con Kikonsha desu kedo, nani ka? (Sono sposato, e allora?). Dal 2019 lavora alla serie webcomic On or Off, che nello stesso anno vince il “Ridibooks BL Award”.

One Room Angel

Il secondo titolo Queer protagonista del mese di novembre è ONE ROOM ANGEL, volume unico della maestra del Boys’ Love Harada. L’autrice propone un volume molto diverso da quelli precedentemente realizzati, un’opera matura e commovente, che rappresenta un vero e proprio elogio alla vita.

Poco dopo la pubblicazione ONE ROOM ANGEL ottenne diversi premi, fra cui il “Best Comics” ai Chil Chil BL Awards 2020, il Kono BL ga yabai e il Kono manga ga sugoi! nel 2020.

Si tratta di un Boys’ Love atipico, che riuscirà a colpire non soltanto i fan del genere, ma anche coloro che per la prima volta si approcciano al BL.

Il volume sarà disponibile dal 29 ottobre, anche a Lucca Comics & Games, in due versioni: oltre alla Regular, ci sarà anche l’Angelic Editon: un cofanetto esclusivo che contiene il volume con una variant cover, una cartolina, due stand up figure e un diorama.

Questa edizione speciale sarà acquistabile in fumetteria, libreria e store online e sul sito starcomics.com.

“Non ho nulla per cui valga la pena vivere, la mia vita fa schifo”, si ripete ogni giorno Koki, un ragazzo senza amici e senza interessi, caduto in una spirale di depressione e apatia. Ma tutto cambierà, di lì a poco, quando nel bel mezzo di una situazione quasi surreale incontrerà un meraviglioso angelo.

Quella raccontata in ONE ROOM ANGEL è una storia dal sapore dolceamaro, che parla di dolore e tristezza, ma anche e soprattutto di seconde chances. Da una parte c’è chi ha vissuto la vita come se fosse già morto, dall’altra un angelo che vorrebbe provare il sapore della vita.

Riusciranno i due a trovare una nuova speranza e un tepore che riscaldi la loro anima? Cercate il volume, in versione regolare o Angelic, dal 29 ottobre.

ONE ROOM ANGEL di Harada

12,8×18, B, b/n, pp. 240, con sovraccoperta, € 7,50 Data di uscita: 29/10/2021 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822628404

Koki è sulla trentina, lavora come commesso in un minimarket e vive la sua vita trascinandosi per inerzia. Un giorno viene accoltellato da un teppista e, mentre sta per perdere conoscenza, in agonia, vede uno splendido “angelo” dalle ali bianchissime. In un primo momento pensa che la creatura celestiale sia venuta a prenderlo, poi però fa ritorno a casa e la trova lì ad aspettarlo! Inizialmente sconcertato dall’atteggiamento insolente del misterioso visitatore, Koki si ammorbidisce nello scoprire che l’angelo ha perso la memoria e che non riesce a volare. Decide quindi di ospitarlo e inizia così, bruscamente, una curiosa convivenza tra i due. Fino a quel momento Koki aveva vissuto come se fosse già morto, ma la nuova quotidianità trascorsa insieme all’angelo fa germogliare nel suo cuore sentimenti imprevisti…

ONE ROOM ANGEL – ANGELIC EDITION di Harada

12,8×18, B, b/n, pp. 240, con sovraccoperta, € 10,90. Data di uscita: 29/10/2021 in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com). Isbn 9788822628404

Harada

Harada è una fumettista giapponese originaria della prefettura di Kanagawa. Comincia la sua carriera nel 2011 realizzando una serie di doujinshi dedicate a Gintama, mentre collabora con numerosi editori. Oggi è fra le autrici di Boys’ Love più rinomate e attive. Nel 2019 pubblica per Shodensha l’opera One room angel, che l’anno dopo vince vari premi fra cui i “Chil Chil BL Awards”, il “Kono BL ga yabai” e “Kono manga ga sugoi”.

Che vi sembra di questi Phantom Seer, ON or OFF e One room angel?!?

