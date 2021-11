Phantom Seer e Four Knights of the Apocalypse

Phantom Seer di Tougo Gotou e Kento Matsuura

Di recente è stata annunciata la pubblicazione di PHANTOM SEER – sorprendente miniserie in 4 volumi scritta da Tougo Gotou e splendidamente illustrata dal talentuoso Kento Matsuura. Il primo volume, in arrivo nella primavera del 2022, sarà presentato anche in una speciale Limited Edition con box, contente il primo volume e un cofanetto che permetterà ai lettori di raccogliere tutti e 4 i volumi che compongono questa serie che trasuda mistero, horror e azione da ogni pagina.

La versione Limited con box sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) e a tiratura limitata. Il volume in versione regolare sarà acquistabile in tutti i canali, ad eccezione delle edicole.

Il grande arrivo in Italia di PHANTOM SEER, all’insegna del sovrannaturale, è previsto per marzo 2022!

Trama di Phantom Seer

L’allegra e solare Riku Aibetsu è una liceale generosa e altruista, dotata di una sorta di “sesto senso” speciale grazie a cui riesce a prevedere le situazioni di minaccia e, di conseguenza, ad aiutare le persone in pericolo. O almeno questo è quello che pensa, perlomeno fino a quando il lugubre e misterioso compagno di scuola Iori – uno sciamano pigro e indolente ma dai forti valori morali – le apre gli occhi sul mondo nascosto degli Spiriti e delle facoltà psichiche…

Atmosfere accerchianti e strepitosi disegni in questa emozionante e accattivante miniserie di Weekly Shonen Jump!

Four Knights of the Apocalypse

Si avvicina il ritorno delle magnifiche e avventurose atmosfere fantasy del maestro Nakaba Suzuki! A marzo 2022 sarà disponibile il volume 1 di FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE, attesissimo sequel del celebre THE SEVEN DEADLY SINS.

I lettori, entusiasti dopo l’annuncio avvenuto a Lucca Comics & Games 2021, potranno acquistare il volume in doppia versione: regolare e con una cartolina in omaggio. La versione con gadget sarà a tiratura limitata e sarà possibile acquistarla in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com), a esclusione delle edicole. Il volume in versione regolare sarà invece acquistabile anche in edicola.

Un grande arrivo in Italia, reso ancora più atteso dalla possibilità di avere un gadget esclusivo!

La trama di Four Knights of the Apocalypse

Ai tempi del suo regno, re Arthur Pendragon profetizzò l’arrivo di quattro terribili guerrieri destinati a portare la distruzione nel mondo: i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Il giovane Percival, figlio del Cavaliere Sacro di Camelot Ironside, è il Cavaliere della Morte. Nonostante il suo titolo lasci presagire tutt’altro, in realtà Percival è un ragazzino vivace, ingenuo e pure che conduce una serena quotidianità sotto le amorevoli cure del nonno. Ma la comparsa di un misterioso figuro mascherato porrà fine per sempre alla sua pace.

Quale dei due preferite, tra Phantom Seer e Four Knights of the Apocalypse?