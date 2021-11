Muv-Luv Alternative: Stereo Dive Foundation

Tristar, la canzone finale dell’anime per la TV Muv-Luv Alternative, è stata creata da Stereo Dive Foundation. E’ disponibile nei negozi digitali per acquisto e streaming, con un video pubblicato su YouTube ad accompagnarla.

La melodia di “Do what I want and do what I need”, ritornello della canzone, stimola i timpani ed enfatizza la canzone e il testo all’ennesima potenza. Con un ritmo solido che accompagna l’intero pezzo, i bei sintetizzatori e le voci che ti avvolgono delicatamente si intrecciano per creare un flusso intensamente piacevole, che rallegra il cuore ad ascoltarlo. Il suono non è semplice pop, è raffinato grazie all’originale stile musicale di Stereo Dive Foundation, che tratta le voci come strumenti.

Il testo, in inglese e correlato alla storia, è molto determinato e poggia su vibrazioni positive. Accade molte volte nella vita di dover prendere decisioni difficili, e canzoni come questa possono offrire un certo incoraggiamento.

I fan che l’anno ascoltata commentano: “Questa canzone rappresenta veramente l’intera storia”, “Mi emoziono quando l’ascolto”, “E’ stilosa, moderna e cool”, “Non riesco a smettere di canticchiarla” e “Più leggo e capisco il testo, più mi accorgo di quanto sia vicina alla storia dell’anime”.

▼Tristar, video musicale▼

Il video musicale dipinge il passato, presente e futuro del ballo pop. Incorpora elementi futuristici con un feeling digitale tipico di Stereo Dive Foundation. L’artigianalità di Stereo Dive Foundation vi piacerà, ed infatti sta attirando l’attenzione di tutto il mondo, in quanto creatore che sa collegare abilmente immagini e musica.

Profilo di Stereo Dive Foundation

Un progetto di creazione di suoni di R.O.N., attivo in molti campi come compositore, arrangiatore, autore di testi per colonne sonore di anime, e nella produzione musicale per altri artisti. Il profgetto ha preso nome dall’idea del tuffarsi in una sorgente musicale stereo.

R.O.N. è un musicista dai molti talenti che sa suonare qualsiasi tipo di strumento. Un artigiano del suono con un potente senso della melodia e uno stile di creazione dei pezzi che usa un lavoro di sintetizzatori futuristico. Ha una forte volontà di usare qualsiasi mezzo di espressione possibile per produrre i suoni che desidera. Intenso, pop, bello: ogni tipo di espressione musicale sarà raggiunto.

Muv-Luv

Muv-Luv ha iniziato come videogioco d’avventura interattiva, sviluppato dalla software house âge per PC nel 2003. Sono stati prodotti videogiochi, manga ed anime legati ad esso. L’ultimo lavoro ad uscire è proprio l’anime Muv-Luv Alternative.

