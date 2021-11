Le musiche di Final Fantasy in Italia, al TAM Teatro Arcimboldi Milano nei giorni 15 e 16 DICEMBRE 2021 ore 20.30. In esclusiva a Milano il concerto-evento basato sul rivoluzionario videogioco di SQUARE ENIX. Final Fantasy è uno dei franchising da videogames più amati di tutti i tempi, e lo sono una prova i frequenti capitoli che continuano una saga che appassiona nuovi fan ad ogni uscita. Tra i motivi la giocabilità, il carisma dei personaggi e non da ultimo una cura particolare nella scelta delle musiche, composte da alcuni dei più grandi compositori giapponesi di musica per videogiochi.

Il FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour, presentato da AWR Music Productions, è un nuovo elettrizzante concerto con tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull’amata musica di FINAL FANTASY VII del compositore Nobuo Uematsu e sulla sigla “Hollow” di FINAL FANTASY VII REMAKE.

Lasciati trascinare da un’orchestra e un coro di oltre 100 musicisti, guidati dal direttore vincitore del GRAMMY® Award Arnie Roth, con scene video mozzafiato ad alta definizione del nuovo gioco creato esclusivamente per questo concerto da SQUARE ENIX.

Immergiti nel mondo di uno dei giochi più visionari di tutti i tempi con questa sensazionale esperienza di concerto multimediale!

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: info@teatroarcimboldi.it

MERCOLEDI’ 15 E GIOVEDI’ 16 DICEMBRE ORE 20.30

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Gold – € 92,00 + prevendita

Sezione platea Bassa – € 78,00 + prevendita

Platea Alta – € 66,00 + prevendita

Platea Alta visibilità limitata – € 61,00 + prevendita

Prima Galleria – € 57,00 + prevendita

Prima Galleria visibilità limitata – € 52,00 + prevendita

Seconda Galleria – € 35,00 + prevendita

Seconda Galleria visibilità limitata – € 30,00 + prevendita

SPETTACOLO IN SICUREZZA

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare all’ingresso un GREEN PASS che attesti almeno una delle seguenti condizioni:

– la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni

– la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato)

Le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 visita il sito ufficiale https://www.dgc.gov.it/web/. Ulteriori informazioni su: https://www.teatroarcimboldi.it/visita-in-sicurezza

