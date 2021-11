Manga di Makoto Shinkai – cofanetto con quattro opere

In arrivo a fine novembre il cofanetto speciale con quattro opere manga di Makoto Shinkai. Considerato da molti il “nuovo Hayao Miyazaki”, Makoto Shinkai – conosciuto principalmente per il ruolo di regista – ha vinto nella sua carriera numerosi premi e ha conquistato la critica, grazie anche alla sua capacità di coniugare romanticismo e fantasy e di toccare nel profondo coloro che si avvicinano al suo mondo e alle sue opere.

I manga dai suoi film

Dai film animati del celebre regista sono stati tratti anche i manga, che hanno conquistato i lettori italiani con le loro storie struggenti e toccanti. Star Comics ha portato in Italia, nel corso degli anni, alcune di queste opere. Quattro di queste rivivranno grazie alla MAKOTO SHINKAI SELECTION, disponibile dal 24 novembre.

Partendo dal profondo ed emozionante IL GIARDINO DELLE PAROLE, passando per la commovente miniserie 5 CM AL SECONDO e il sognante LA VOCE DELLE STELLE, fino ad arrivare al più recente e intenso WEATHERING WITH YOU: sono 7 i volumi che faranno parte di questo box speciale.

Il cofanetto sarà disponibile anche vuoto – al prezzo di 5,00 euro in fumetteria, libreria e store online – per chi possiede già tutti i volumi e vuole riunirli in un unico, elegante box.

MAKOTO SHINKAI SELECTION

di Makoto Shinkai, Wataru Kubota, Midori Motohashi, Mizu Sahara, Yukiko Seike. Misura 12,8×18, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 1508, € 48,00. Data di uscita: 24/11/2021 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822626684

Il giardino delle parole, 5 cm al secondo, La voce delle stelle e Weathering With You… Una selezione di manga tratti dai film di animazione del maestro Makoto Shinkai finalmente raccolti in un elegante cofanetto! Un’uscita imperdibile per i lettori che non hanno ancora avuto modo di approcciarsi all’universo sognante di uno dei registi contemporanei più apprezzati dell’animazione giapponese, per chi desidera impreziosire la sua collezione e… per chi cerca il regalo di Natale perfetto!