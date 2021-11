Kpop e anisong dalla Francia

Kai Iden

Kai Iden è un cantante pop francese di Montpellier (Francia), che compone le proprie canzoni e realizza cover di musica Kpop ed è parte del progetto Japanimation insieme al suo collega e amico Inaki. Kai è particolarmente conosciuto nell’universo dei festival asiatici in Francia da quando, nel 2015, ha cominciato a partecipare portando diverse canzoni cover Kpop e, in seguito, lo spettacolo Japanimation.

Sul palco, Kai offre uno show accattivante, anche grazie alle ballerine della Forward Crew, una crew di danza di Montpellier che lo accompagna durante i suoi concerti, dando vita ad uno spettacolo di danza e canto. A volte adatta canzoni Kpop alla lingua francese, dando una nuova dimensione agli originali, interpretati ad esempio da Taemin o dalle Blackpink.

Nel 2016 è uscito il suo primo album in inglese “Midnight Sun” e da qui è iniziato il suo tour nei più grandi festival asiatici in tutta la Francia (Japan Expo, Paris Manga, Japan touch…).

Ogni anno dal 2015 ha partecipato a parecchi festival asiatici in Francia, ma nel 2018 si è esibito per la prima volta fuori dal suo paese d’origine, in Germania. In seguito ha fatto alcune collaborazioni con alcuni famosi youtuber francesi che gli hanno dato maggiore notorietà in Francia. Nel 2019, si è esibito per la prima volta in Italia al Napoli Comicon.

Ultimi sviluppi

Ha poi creato un secondo spettacolo (il Japanimation show) con il suo migliore amico Inaki, che consiste in cover di musiche dell’universo geek (anisong, Jpop, videogiochi) interpretate in una versione rock / elettronica. Con un tour in Francia ha portato entrambi gli spettacoli tra settembre e dicembre 2019, tour fermato a causa della pandemia. Nel 2021 esce il suo secondo album “Reset”, e questa volta è un mix di testi francesi e inglesi. Continua a fare cover di canzoni K-pop, ma sempre con quel tocco francese.

Nel novembre di quest’anno partecipa al programma televisivo France’s got talent con la sua canzone “Dance”, una musica folle con una coreografia divertente di fronte a 3 milioni di spettatori, il suo battesimo davanti al grande pubblico francese. In seguito, ha colto l’occasione per pubblicare la nuova “Black Mamba”, cover della girl band coreana Aespa. Kai Iden sta attualmente lavorando alle sue nuove canzoni la cui uscita è prevista per l’inizio del 2022.

Forward Crew

La Forward Crew è un gruppo di danza creato nell’ottobre 2018. Ha sede a Montpellier, nel sud della Francia. Il gruppo è composto da sei membri: Paloma, Ines, Lucie, Laurie, Marina e Charline.

Dopo aver fatto pratica in alcuni piccoli gruppi di danza Kpop, in particolare ballando per diversi anni con il cantante pop Kai Iden, Ines, Paloma e Charline hanno preso la decisione di mettersi in proprio e di creare un nuovo gruppo di danza. Poi hanno incontrato Lucie e il progetto è partito: nasce la Forward Crew. Al Comicon di Napoli, dove sono state tra le più acclamate ospiti nel 2019, hanno dimostrato di saper tenere il palco con espressività e ritmo, brave davanti al pubblico quanto davanti alle telecamere.

Da due anni e mezzo le ragazze ballano in festival in Francia e all’estero (Italia e Germania per ora), sia al fianco di Kai Iden, che da sole. Marina si è unita a loro nel 2019. Insieme, vincono il primo posto al concorso Kpop al festival “Coree d’Ici”. Nel 2020 vincono il secondo posto al concorso online curato dalla scuola coreana di Montpellier.

Inaki

Un artista francese di genere rock / metal. Ha iniziato a fare musica molto presto, prendendo lezioni di chitarra e partecipando come cantante in un coro. Al liceo ha creato un gruppo rock, con cui ha suonato nei bar della città di Nîmes (Sud della Francia), la sua città natale. Successivamente ha incontrato il futuro cantante Kai Iden, e insieme hanno deciso di creare un duo con uno stile pop/elettronico. Nel 2015 Inaki ha deciso di lasciare il duo per occuparsi della carriera di Kai in termini di musica e video (ha prodotto parte della musica di Kai e ha realizzato tutte le registrazioni).

Nel 2018 decide di lanciare il suo canale YouTube dove si esibisce in cover di alcune canzoni rock, e collabora, tra gli altri, con l’artista giapponese Shota con il quale ha realizzato “Mayday”, cover del gruppo rock “Coldrain”. Nel 2019, ha interpretato il brano “Mirador” cover del più famoso youtuber francese Squeezie, che gli è valsa la ripubblicazione sul canale youtube di un duo di youtuber (Mcfly e Carlito) molto famoso in Francia (all’8° posto in Francia).

Quest’anno lui e Kai decidono di riformare il duo in occasione della creazione di un nuovissimo concetto: il Japanimation show, che consiste in cover musicali dell’universo geek (video giochi, animazione giapponese, Kpop …) in uno stile rock / elettronico.

Nel 2021 pubblica il suo primo singolo “Miroir”, una canzone malinconica con uno stile rock.

Magnificon 2021 a Cracovia

Il prossimo spettacolo internazionale di questi artisti li vede tutti riuniti per il Magnificon, il più grande festival otaku in Polonia e uno dei più importanti in Europa, che già ha ospitato alcuni dei più grandi musicisti giapponesi, tra cui Ladybeard, Inoue Azumi e i nostri K-ble Jungle.

Approfondimenti

