Kemono jihen, letteralmente problemi di mostri, nasce come manga di genere soprannaturale nel 2016 dal mangaka Sho Aimoto. A inizio 2021 è stato pubblicato anche un adattamento anime prodotto dallo studio Ajia-do Animation Works. Fino ad ora la serie anime Kemono jihen di Sho Aimoto è composta dalla prima stagione di 12 episodi.

Trama di Kemono jihen di Sho Aimoto

In un piccolo villaggio rurale nelle campagne giapponesi stanno accadendo fatti strani, inquietanti. Si trovano sempre più spesso carcasse di animali morti completamente putrefatti, che sembrano l’opera di un essere disumano. Interessato alla questione, arriva nel villaggio un investigatore dell’occulto da Tokyo di nome Inugami. Il signor Inugami viene accolto da una signora che gestisce una pensione assieme al figlio e ad un altro bambino misterioso. Quest’ultimo è in realtà un orfano che viene trattato come un servo dalla signora della pensione e viene chiamato da tutti Dorotabo.

Inugami scopre che Dorotabo è in realtà un vero e proprio mostro. Inugami spiega che anche lui è in parte mostro e che molti altri mostri vivono nascosti nella società. Dopo aver scoperto il mostro colpevole della morte degli animali, Inugami decide di portare con sé a Tokyo Dorotabo, che si scopre chiamarsi in realtà Kabane. Kabane entra a far parte dell’agenzia investigativa di Inugami, dove incontra dei nuovi amici anch’essi con capacità mostruose: Shiki e Akira. Iniziano le avventure di Kabane assieme ai suoi nuovi amici che metteranno alla prova le sue abilità di mostro.

Personaggi

Kabane

Kabane è un ragazzo orfano nato dall’unione di un umana e un ghoul, un mostro che si ciba del sangue di altre persone ed è immortale. Grazie a Inugami viene portato via dal villaggio in cui è cresciuto, ma dove veniva maltrattato. Kabane è sempre molto silenzioso e a causa della sua dura infanzia non sa bene come relazionarsi con le altre persone e nemmeno gestire i suoi sentimenti. Nonostante tutto è sempre pronto ad aiutare i suoi amici.

Inugami

Inugami è il proprietario dell’agenzia investigativa dell’occulto in cui porta Kabane. Qui, oltre a Kabane, Inugami ha preso sotto la sua ala altri due ragazzini Shiki e Akira. Anche Inugami è un mostro, ma di una specie diversa da Kabane, lui è infatti un tanuki, ovvero una specie di procione.

Shiki

Shiki, come Kabane, è un mezzo mostro e ha ereditato le caratteristiche di mostro dalla madre, in particolare i poteri di un ragno. Shiki è molto competitivo e all’inizio sembra non accettare Kabane come suo compagno, ma col tempo stringerà con lui un forte rapporto di amicizia e fiducia.

Akira

Akira è un ragazzino molto timido e timoroso, per questo viene sempre ripreso da Shiki. Sia per il suo aspetto molto femminile sia per il suo atteggiamento, Akira viene spesso scambiato per una ragazza. Akira è un mostro delle nevi ed è quindi capace di controllare la neve e il ghiaccio.

