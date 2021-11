Il mio vicino Totoro è un film anime del 1988 diretto da Hayao Miyazaki per lo studio Ghibli.

Trama

Satsuki e Mei sono due sorelle rispettivamente di 11 e 4 anni, appena trasferite nella campagna di Tokyo assieme al padre, per aspettare le dimissioni della madre dall’ospedale. Qui nelle campagne le due ragazze entrano a contatto con la natura, incontrando inizialmente piccoli spiriti della fuliggine, e in seguito Totoro, un grosso spirito buono che sembra rappresentare la natura stessa.

Un giorno Mei, impaziente di andare a trovare la madre in ospedale, decide di incamminarsi da sola, smarrendosi. Satsuki in preda al panico per lo smarrimento della sorella chiede aiuto a Totoro, che le manda in soccorso il “gattobus”. Il gattobus è un autobus a forma di gatto con 12 zampe, invisibile alla maggior parte delle persone. Questo peculiare mezzo di trasporto fa ricongiungere le sorelle e le porta poi in ospedale davanti alla finestra della madre, che è finalmente in fase di guarigione.

Il mio vicino Totoro: la natura

La sua uscita a fine degli anni ’80, periodo di grande innovazione economica e sociale per il Giappone, ha permesso al film di ricreare nel popolo giapponese una forte nostalgia verso la natura. Il film, grazie alla sua ambientazione, ritrae l’armonia che esiste tra uomo e natura, attingendo alle tradizioni religiose giapponesi. Il contatto con la natura, così come per alcune tradizioni giapponesi, viene considerato curativo. Infatti nel film si osserva come la madre di Satsuki e Mei, inizialmente malata, inizia a riprendersi poco a poco grazie all’aria pulita e alla tranquillità della campagna. Inoltre durante il film, sono più di uno i momenti in cui i personaggi rivolgono le loro preghiere alle divinità per ricevere aiuto. Il fatto di vedere in ogni aspetto naturale una divinità, è un elemento della religione Shintoista, forte tradizione giapponese.

Il film, riesce quindi a trasmettere l’idea che la convivenza tra uomo e natura non sia solo un’aspirazione di Miyazaki, ma che derivi direttamente dalla tradizione spirituale giapponese.

Le musiche

Le canzoni del film sono cantate dalla mitica voce di Inoue Azumi, che già aveva cantato i pezzi per Nausicaa. Sia Sanpo (passeggiata) che la title track Tonari no Totoro sono pezzi molto orecchiabili, dalle melodie perfette per il tipo di atmosfera fiabesca di questo film. Leggete qui la nostra Intervista a Azumi Inoue e Yuyu a Lucca Comics 2017.

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki nasce a Tokyo, nell’anno 1941. Si laurea nel 1963 all’Università di Gakushuin in Scienze Politiche ed Economiche, e nonostante la sua formazione universitaria, entra a far parte della Toei Animation Company. La Toei Animation era ed è tutt’ora uno dei più significativi studi di animazione.

Miyazaki ha sempre avuto un debole per la letteratura per ragazzi, era inoltre molto portato nell’arte del disegno. Miyazaki inizia così a lavorare a serie televisive e film, che lo vedono spesso a fianco di maestri come Isao Takahata. Si trasferisce a Los Angeles per studiare animazione, e qui incontra personaggi influenti, come per esempio John Lasster, il regista di Toy Story.

Nel 1985 dopo il successo del suo film Nausicaa della valle del vento, fonda assieme a Takahata lo studio Ghibli, tutt’ora esistente.

I suoi lungometraggi sono famosi in tutto il mondo per la loro unicità e per le emozioni che solo Miyazaki riesce a trasmettere attraverso le sue animazioni. Un esempio è La città incantata, film del 2001 campione di incassi e pluripremiato, nominato anche alla cerimonia degli oscar del 2003 come Miglior Film di Animazione. Miyazaki è anche il primo regista di film di animazione a ricevere, nel 2005, il Leone d’Oro alla Carriera.

Nonostante avesse annunciato il suo ritiro nel 2013, solo qualche anno dopo decide di ritornare ancora una volta per continuare con la sua amata animazione.

