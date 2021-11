Il Giappone a Belgioioso Comics, con una spruzzatina di K-Pop

Il mondo del pop dall’oriente, ma anche la tradizione giapponese, arrivano al Castello di Belgioioso, grazie ad Associazione Ochacaffè e ai suoi partner. Dunque non solo le sue declinazioni pop come manga e Kpop, cosplay e animazione, ma anche cultura tradizionale: il Giappone a Belgioioso Comics and Games soddisferà tutti i gusti.

Antico Giappone a Belgioioso Comics

Iniziamo dalle mostre: la prima riguarda i kimono, antichi abiti tradizionali (ma che conosciamo bene dai nostri anime preferiti). La maestra giapponese che allestisce l’esposizione lo farà davanti ai vostri occhi sabato mattina. Tra i workshop delle due giornate anche la vestizione del kimono su una modella e, se selezionate, potrete indossarlo voi stesse. La cultura dell’antico Giappone continua con la dimostrazione di calligrafia, elegante arte dello scrivere in ideogrammi, e prosegue con la cerimonia del tè, dove il bere il tè non è un semplice momento di relax ma un momento di pausa dai problemi della vita e di ritrovamento di sé stessi.

Punto informazioni sul Giappone e sulla Corea

Troverete un punto informazioni sul Giappone allestito da Ochacaffè, dove saremo presenti anche come Nanoda.com. Qui potrete chiedere qualsiasi cosa sui corsi di lingua giapponese e sui viaggi, accolti dalle KJgirls. Altri stand nell’area al primo piano dedicata all’oriente sono Giappop, che si occupa di street fashion giapponese, e uno stand dedicato ad autori e disegnatori di fumetti in stile manga, coordinato da Rights Chain.

Gli spettacoli

Il sabato anche i fan del Kpop troveranno pane per i loro denti, con spettacoli sul palco, conferenze e punto informazioni organizzato da Kpop Italy e K-ble Jungle. Se invece la vostra passione è il cosplay il punto informazioni e iscrizioni per le gare sarà nella tensostruttura. La gara sarà gestita da Epicos, una garanzia nel campo!

Le mostre

Alle pareti, mostre dedicate al disegno in stile manga giapponese e manwa coreano, curate da Rights Chain, con la collaborazione di Lucca Manga Academy a altre importanti realtà del settore. Un’altra mostra, portata da Ochacaffè, sarà invece fotografica, con i volti dei giapponesi visti dalla fotografa Iwasaki.

La mostra mercato ci aspettiamo sia ricca di manga e videogames, articoli per cosplayer e oggetti artistici. E speriamo che non siano troppi gli articoli piratati, come magliette e poster stampati in casa senza licenza alcuna!

Incontri, workshop, interviste

Oltre alle già citate dimostrazioni di arti tradizionali, sanno molti gli argomenti affrontati nella sala incontri al primo piano.

Tra le attività che non dovreste perdere segnaliamo:

Conferenza su studio e lavoro in Giappone , condotta da Silvio Franceschinelli. Come fare con visti e permessi di soggiorno, sia per permanenze brevi che lunghe.

, condotta da Silvio Franceschinelli. Come fare con visti e permessi di soggiorno, sia per permanenze brevi che lunghe. Mini-lezioni di lingua giapponese per principianti.

giapponese per principianti. Presentazioni di libri e fumetti , con intervista agli autori: il fumetto Mortebianca con il disegnatore Marco Albiero, il romanzo Cosplay Girl con il cosplayer Valentino Notari, il romanzo Innocua con la scrittrice emergente Stefania Michieletto.

, con intervista agli autori: il fumetto Mortebianca con il disegnatore Marco Albiero, il romanzo Cosplay Girl con il cosplayer Valentino Notari, il romanzo Innocua con la scrittrice emergente Stefania Michieletto. Interviste ai protagonisti della cultura pop che si ispira al Giappone: cosplayer internazionali, realtà che si occupano dei diritti d’autore e incontri con chi promozione la cultura asiatica in Italia.

Se tutto questo non bastasse, ricordiamo che il festival si tiene al Castello di Belgioioso, che già da solo è un’importante destinazione per una giornata a fare foto mentre si visitano il sontuoso parco e le regali stanze.

Informazioni utili.

Sito ufficiale di Belgioioso Comics and Games. Il settore Giappone a Belgioioso Comics sarà al primo piano.

Date e orari: Sabato 27 e Domenica 28 Novembre dalle 10 alle 20 con orario continuato. I biglietti si potranno acquistare alle casse all’ingresso del Castello nei giorni di apertura della manifestazione e il prezzo sarà di

– 8 euro INTERO

– 6 euro RIDOTTO (valido per bambini dai 6 ai 12 anni, over 60, militari)