I migliori anime su Netflix

Netflix è una delle piattaforme di streaming più grandi sulle quali consumare contenuti digitali di ogni tipo, manga e anime inclusi. Nell’ampio archivio di questo sito possiamo trovare anche serie complete di alcune delle migliori produzioni degli ultimi anni. In questo articolo aggiornato, verranno elencati i migliori anime attualmente disponibili su Netflix e una sinossi della trama.

L’Attacco dei Giganti

In uno scenario distopico, nel quale il pianeta Terra è invaso da creature giganti che hanno costretto il genere umano a rifugiarsi all’interno di roccaforti cinte da enormi pareti rocciose, si svolge una delle serie più fortunate del momento.

Il fantasy horror si concretizza in tutta la sua incredibile potenza dopo che un gigante enorme riesce a sfondare le pareti difensive, aprendo la pista ai suoi compagni, enormi titani che si cibano di uomini.

La serie, anche visto il grande successo internazionale, è arrivata alla quarta e ultima edizione, che dovrebbe essere resa disponibile al pubblico per l’inizio di gennaio 2022. Il finale della creazione di Hajime Isayama, così come accade a opere dal successo paragonabile, è molto atteso da tutti gli appassionati e sono in tanti già a chiedersi a quale serie passare per colmare il vuoto che si verrà a creare dopo il suo addio.

Grande scelta con lo Studio Ghibli

Se dici Netflix, dici anche Studio Ghibli. La piattaforma statunitense è riuscita infatti ad accaparrarsi i diritti alla distribuzione e riproduzione di diverse opere di uno dei centri di animazione più importanti a livello planetario. Le immagini e le atmosfere create ci fanno immergere in una dimensione da favola, arricchita da personaggi in grado di colpire per la loro completezza. Chi di noi non ama Totoro o Il castello errante di Howl?

Non solo Miyazaki, ma opere curate da altre grande firme di Studio Ghibli, tutte da gustare e rivedere, sia per gli appassionati in erba, sia per i fan di lungo termine che non si stancano mai di farsi raccontare storie meravigliose.

La forma della voce

Cambiamo genere con la storia immaginata e creata dal nipponico Yoshitoki Ōima in cui si racconta il sempre attuale argomento del bullismo. Una giovane ragazza sorda, obbligata a comunicare con i suoi compagni attraverso un quadernetto, è vittima delle angherie di Shoya e del resto della classe. La giovane viene costretta ad abbandonare l'istituto scolastico e proprio il bullo principale viene considerato il responsabile di tutta la faccenda. Qualche anno in seguito, ancora scosso da quanto fatto nel passato, l'ex studente decide di mettersi alla ricerca della protagonista per ottenere il suo perdono.

One-Punch Man

Saitama per molti non è più un semplice personaggio ma una vera e propria leggenda. L’ultimo step dell’onnipresente archetipo del supereroe che in questo caso prende le sembianze umili e dimesse di un giovane calvo, in grado di sgominare tutti i suoi terribili nemici, mostri giganteschi ovviamente interessati a distruggere l’umanità. Il tutto grazie a un regime di allenamento apparentemente semplice: 100 flessioni, 100 addominali, 100 squat e 10 chilometri di corsa al giorno.

Ma è il tono ironico e sarcastico della narrativa, l’inarrestabile ricerca di un nemico degno di One-Punch Man, l’uomo in grado di sconfiggere chiunque con un solo colpo, a catturare lo spettatore per tutta la serie!