Annunci di J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2021

Continuiamo a parlare degli annunci manga lanciati dagli editori al più grande festival del fumetto e della cultura pop. Dopo gli annunci di Star Comics, passiamo ad un’altra casa editrice che ci sta molto a cuore e andiamo ad illustrarvi una lunga serie di annunci di J-POP Manga a Lucca Comics.

Oshi No Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

5 volumi – SERIE COMPLETA

Dagli autori di “Love is War” e “Scum’s Wish”, la nuova sorpresa di casa Shueisha!

Cosa succede dietro le quinte della scintillante industria dello spettacolo? Cosa celano i sorrisi, all’apparenza sinceri, delle varie celebrities? Una idol adolescente si ritira in una cittadina di campagna per partorire due gemelli lontano da occhi indiscreti, mentre uno stalker mina la sua vita scatenando una serie di reazioni… e reincarnazioni.

Una cruda analisi di ciò che avviene dietro le quinte di un mondo basato sull’apparenza, dove saper sorridere e dimostrarsi felici è tutto, anche se la realtà è molto diversa.

Ride on King di Yasushi Baba

7 volumi – SERIE IN CORSO

Un folle isekai con un protagonista… presidenziale!

Alexander Purchinov è presidente a vita di Pursia, il Paese che controlla con paura e pugno di ferro. Alexander ha un particolare hobby: “cavalcare” le cose, letteralmente o metaforicamente.

Ora che ha già “domato” il suo Paese, si ritrova svogliato e senza un obiettivo. Tutto cambia il giorno in cui finisce catapultato in un mondo fantasy dove orchi, viverne, draghi e centauri ravvivano la fiamma della sua particolare passione.

Questa è la storia del Re che più di ogni altra cosa desidera dominare e… cavalcare!

Yofukashi no Uta – Call of the Night di Kotoyama

8 volumi – SERIE IN CORSO

Un horror/slice-of-life con una nuova protagonista indimenticabile, dall’autore di Dagashi Kashi!

Kou Yamori sembra un tipico studente di scuola media. Relativamente bravo negli studi e gentile con i suoi compagni di classe, si impegna molto per mantenere questa facciata. Un giorno, tuttavia, decide di smettere di fingere e abbandona la scuola, sviluppando un grave caso di insonnia per la mancanza di attività diurne. Quando passeggia da solo nella notte si sente meglio, anche se è consapevole che la sua incapacità di dormire potrà rivelarsi un problema serio.

Durante una di queste passeggiate, Kou incontra una strana ragazza, Nazuna Nanakusa, che diagnostica la causa della sua insonnia: nonostante abbia cambiato la sua vita, si sta ancora trattenendo dallo sperimentare la vera libertà. Risolte, apparentemente, le sue preoccupazioni, Nazuna lo invita a tornare nel suo appartamento per condividere il suo futon. Dopo un po’, ignara che il ragazzo sta solo fingendo di addormentarsi, si china su di lui e gli morde il collo, rivelando la sua natura di vampiro…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid di Kyoushinsha Cool

11 volumi – SERIE IN CORSO

La serie che ha ispirato lo straordinario anime Kyoto Animation!

Kobayashi vive una vita solitaria e ordinaria finché un giorno salva Tohru, una ragazza dall’apparenza normale che si rivela essere un drago millenario più potente di qualsiasi umano. Tohru, che considera gli umani inferiori e sciocchi, rispetta Kobayashi e si mette al suo servizio per saldare il debito che ha con la donna… anche se non tutto va secondo i piani!

Una mitologica commedia sulla vita quotidiana su una tranquilla impiegata che lavora sodo e uno spaventoso drago che le fa da cameriera… anzi due draghi! O forse è un’invasione di draghi?!

Tsukiiro no Invader di Ran Yamano

2 volumi – SERIE COMPLETA

Una eccitante commedia con una bellezza aliena!

Sakuma e Minamochi sono due compagni del club di astronomia. Sakuma è da sempre innamorato della ragazza ma non è mai riuscito a dichiararsi. L’ultimo giorno di estate i due si trovano fuori città per osservare l’evento lunare chiamato “Apple Moon”. Travolti all’improvviso da un acquazzone, i due vengono coinvolti in un incidente improvviso. Sakuma, risvegliatosi in ospedale, scopre che Minamochi è rimasta gravemente ferita e il suo corpo è stato preso in prestito da… un alieno?!

Deciso a riavere con sé la ragazza che ama, Sakuma decide di aiutare l’alieno ad ambientarsi con i terrestri e a difenderlo dall’attacco di altre creature spaziali che vogliono ottenerne i poteri.

Blue Giant DELUXE di Shinichi Ishizuka

10 volumi – SERIE COMPLETA

L’edizione deluxe di una serie pluripremiata sul mondo della musica!

Uno studente del terzo anno delle superiori, Dai Miyamoto, il cui cuore è stato toccato dal jazz, ha continuato a suonare il sassofono da solo a Kawahara, con la pioggia o con il sole, giorno e notte, per molti anni. “Voglio diventare il miglior sassofonista del mondo!”

Sforzi, talento, fede, l’ambiente circostante, fortuna… cosa è più importante per raggiungere il proprio obiettivo?

Vincitore del 62esimo Shogakukan Manga Award e del 20esimo Japan Media Arts festival’s Grand Prize.

My Alcoholic Escape from Reality e Stray Warrior di Kabi Nagata

VOLUMI UNICI

Continuano le vicende autobiografiche di Kabi Nagata con due nuovi volumi!

La spirale discendente della fumettista sta sfuggendo al suo controllo, e non riesce a smettere di bere per lenire il dolore della realtà. Dopo aver sofferto di dolori allo stomaco insopportabili, va in ospedale, dove le viene diagnosticata una pancreatite e viene immediatamente ricoverata.

Un nuovo capitolo si apre nella vita della mangaka, mentre lotta per trovare la strada per tornare alla realtà e al fumetto dopo il suo crollo. In Stray Warrior, l’autrice continua il suo percorso interiore, esplorando il suo desiderio

di trovare l’amore e il significato del matrimonio.

Happy Kuso Life di Harada

2 volumi – SERIE IN CORSO

Dopo essere stato sorpreso a tarda notte a fare cose davvero perverse in ufficio dal suo stesso capo, Kasuya viene retrocesso dalla sua posizione di alto livello e viene trasferito nel mezzo della campagna. È determinato a mettersi in luce rapidamente e ottenere buoni risultati in modo da poter tornare a Tokyo. Tuttavia, il suo vicino Kuzuya rivela di

avere la stessa stramba perversione!

Ecco la commedia erotica di Kuzu e Kasu, due buoni a nulla che “affogano” nella loro sessualità!

Happy of the end di Ogeretsu Tanaka

1 volume – SERIE IN CORSO

Chihiro vive la sua vita alla giornata, senza soldi in tasca e adescando uomini benestanti per farsi offrire da bere e mangiare. Una sera, nel suo bar preferito, approccia un ragazzo bellissimo e all’apparenza molto ricco che dice di chiamarsi Keito. Una volta che i due si appartano per divertirsi un po’, Chihiro viene aggredito, reso incosciente e abbandonato in mezzo ai rifiuti.

La mattina dopo viene svegliato proprio da Keito che lo coinvolge in una strana investigazione. Chihiro, un po’ scosso, accetta al costo di potersi “fare” il bellissimo Keito.

A Cruel God Reigns di Moto Hagio

10 volumi – SERIE COMPLETA

Dalla Sensei Moto Hagio, arriva un classico del manga Boy’s Love.

Jeremy, un sedicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre nevrotica con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare tratti inquietanti… È un sadico e uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy il suo obiettivo. Mesi di orribili abusi sistematici portano Jeremy alla disperazione, spingendolo a meditare l’omicidio del patrigno. Ma non tutto va secondo i piani, e il ragazzo si ritroverà sulle spalle una colpa ancora più grande. Lo shock e l’evidente senso di colpa di Jeremy suscitano i sospetti del figlio di Greg, Ian, che si mette subito alla ricerca di prove per collegarlo al crimine. Ma così facendo, scopre anche i dettagli del comportamento perverso del padre…

Intrappolato tra il desiderio di punire un assassino e l’obbligo di espiare i peccati di suo padre, Ian si ritrova lentamente a sviluppare dei sentimenti nei confronti del fratellastro.

È amore? O desiderio di potere?

Monotone Blue di Nagabe

VOLUME UNICO

Dal creatore di Girl from the Other Side, Love form the Other Side e Wizdoms, arriva un boy’s love “atipico” e delicato.

In un mondo di animali antropomorfi, Hachi è un gatto liceale molto annoiato, che non riesce a trovare nulla che lo appassioni e lo emozioni, e vive la sua vita in limbo di noia e monotonia. Un giorno, però, arriva un nuovo compagno di classe, la lucertola Aoi. I due, così diversi e inconciliabili, scopriranno che quando sono assieme la loro vita, fino ad allora così monotona, si colora di un vivido colore blu…

Il mondo secondo Secchan di Tomoko Oshima

Volume Unico

Nel Giappone post Fukushima, Tokyo è scossa dai movimenti studenteschi. Sullo sfondo del terrorismo e delle preoccupazioni sul nucleare post-Fukushima, la vita di Secchan, ragazza apatica e disinteressata che intrattiene diversi rapporti sessuali occasionali con i suoi coetanei, si intreccia con quella di un ragazzo privo di empatia. Due universitari molto diversi tra loro si avvicineranno, si capiranno, e si perderanno.

Ashidaka – The Iron Hero di Ryou Sumiyoshi

4 volumi – SERIE COMPLETA

Una miniserie action-fantasy dalle atmosfere steampunk!

In un mondo in cui tutti nascono con due braccia extra di metallo, un demone con centinaia di arti d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche di fronte alla fine, un gruppo di guerrieri è pronto ad affrontare questa disperata sfida! Un ragazzo di nome Ashidaka, detestato perché venuto al mondo

con quattro braccia di metallo, raduna i suoi compagni per la guerra sacra che verrà…

Shouwa Ichidai Onna (Una donna dell’epoca Showa) di Kazuo Kamimura e Ikki Kajiwara

Volume unico

Una delle opere più importanti di Kazuo Kamimura, fin’ora inedita, che celebra la felice collaborazione con un altro grande maestro indiscusso: Ikki Kajiwara, sceneggiatore leggendario di Ashita no Joe (Rocky Joe), Tiger Mask (L’Uomo Tigre) e Kyojin no Hoshi (Tommy la stella dei Giants).

Uscito per la prima volta nel 1977, il manga racconta con grande coraggio la vita di Shoko, prima bambina e poi donna, superstite dei 30.000 orfani giapponesi nell’immediato dopoguerra. La legge della strada, il riformatorio, i problemi con gli insegnati e gli adulti crudeli. Questa storia di “rabbia giovane” è un vero e proprio capolavoro nella produzione di Kazuo Kamimura, un inno lirico all’epoca (e all’epica) Showa, con ancora una volta una donna al centro dell’azione drammatica.

Alabaster di Osamu Tezuka

Alabaster è l’alias scelto da James Block, acclamato campione olimpionico del Wisconsin finito in prigione per aver aggredito pubblicamente Susan Ross, una starlette della televisione che, dopo essersi accompagnata a lui per “interesse d’immagine”, ne aveva respinto l’amore, a motivo del colore della sua pelle. In carcere, il giovane, ancora pieno di un cieco risentimento, conosce un folle e cinico scienziato ergastolano che gli confida di aver inventato una apparecchiatura in grado di rendere invisibili i corpi degli esseri viventi, e di averla sperimentata sulla propria figlia, che non ne è sopravvissuta, e sulla nipotina Ami, sulla quale l’esperimento ha avuto pieno successo, e che è stata adottata da una giudice mossa da compassione e materna attenzione. Al suo rilascio, James Block non esita a far uso di quest’invenzione ma riesce a rendere trasparente solo lo strato superficiale della sua pelle. Prigioniero del suo nuovo e mostruoso aspetto, inizia a mettere in atto propositi di vendetta che, a lungo covati, hanno assunto la forma di una delirante dichiarazione di guerra contro la bellezza. Tra le sue prime vittime, oltre alla stessa Susan Ross, la piccola Ami, che rapisce e poi, in nome del destino che li accomuna, riesce a portare dalla propria parte, anche per poter sfaldare la completa invisibilità di lei in piani criminosi per i quali trova complici anche in un gruppo di giovani balordi che ha fatto evadere dal riformatorio. Dopo ripetute beffe in cui incorrono le forze di polizia mobilitate contro questa crescente minaccia, entra in scena l’abile agente FBI Rock Holmes, che non è certo un eroe positivo, rivelandosi un narcisista talmente ebbro di sé e privo di scrupoli da rappresentare, più che il nemico, il rivale di Alabaster.

Majin Garon di Osamu Tezuka

Due meteoriti precipitano sulla Terra e in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene ritrovato un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre. All’insaputa di tutti, i due sono stati volontariamente inviati sulla Terra da una razza aliena per testarne l’intelligenza e la saggezza. Riuscirà l’umanità a non porre fine a sé stessa utilizzando le potenti

armi di Garon?

Microid S di Osamu Tezuka

L’intera umanità è minacciata dallo sviluppo di una razza di insetti super-intelligenti, i Gidoroni.

Solo tre umani, Yanma, Ageha e Mamezo possono difendere l’umanità grazie alla loro capacità di trasformarsi in esseri dalle dimensioni di un insetto con fenomenali poteri. Un altro classico della fantascienza d’azione dal Dio del manga Osamu Tezuka.

Il Mio Son Goku di Osamu Tezuka

Basandosi sul classico della letteratura cinese “Viaggio verso Ovest”, il Dio del Manga Osamu Tezuka, narra la storia di Son Goku, la scimmia dorata nata da una roccia e dotata di poteri magici che, accompagnato dal monaco buddista Sanzohoshi, si imbarca inun viaggio verso l’India irto di pericoli e minacce inaspettate.

Sasuke Sarutobi di Osamu Tezuka

Osamu Tezuka realizza “Io sono Sasuke Sarutobi!”, dove il “suo” Sasuke, pecora nera della scuola Koge, è un ragazzino di origini contadine i cui rari successi sono dovuti perlopiù all’amorevole aiuto della zelante compagna di scuola Osai, che lo toglie dai pasticci nei momenti difficili; mosso dall’odio ereditato dal suo ambiente di nascita nei

confronti della guerra, dei suoi signori e dei samurai (i quali, quando non seminano morte e miseria nelle campagne, imperversano per bande dedite al saccheggio e al sopruso) è un ostinato antieroe che, dopo aver preso parte alla guerra tra gli Stati belligeranti, solo a fatica e non senza ripensamenti comprende che i suoi propositi di vendetta

sono sproporzionati ai suoi mezzi, e si rassegna a tornare alla terra e a mantenere la promessa fatta di utilizzare l’arte ninja solo in favore della giustizia.

Alma di Shinji Mito

4 volumi – SERIE COMPLETA

Una miniserie post-apocalittica dai disegni spettacolari!

Ray e Trice sopravvivono da soli in un mondo devastato, e i loro giorni passano senza che Ray, in quindici anni di vita, abbia mai incontrato un altro essere umano oltre a loro. Ogni giorno espandono la loro mappa del mondo che li circonda, chiedendosi fino a dove dovranno spingersi per trovare altra vita. Una mattina come tante altre, mentre Ray è in procinto di partire per la sua nuova esplorazione, appare una sconosciuta che cambierà per sempre la vita dei due ragazzi, e spingerà uno di loro a cercare un senso al di fuori del mondo da loro conosciuto…

Kakegurui MIDARI di Homura Kawamoto e Yuuichi Hiragi

4 volumi – SERIE COMPLETA

Lo spin off della serie di successo Kakegurui incentrato sul passato di Midari Ikishima, la più folle delle giocatrici. Il suo ingresso nel comitato studentesco e il suo rapporto con la sfortunata Ayame Nureba, tutto in un unico cofanetto da collezione.

Sword Art Online – Barcarolle of Froth di Reki Kawahara e Shiomi Miyoshi

2 volumi – SERIE COMPLETA

Continua l’adattamento della saga Progressive con la trasposizione manga dell’arco narrativo del Quarto Piano, Barcarolle of Froth. Kirito, essendo un beta tester del gioco, ha una buona idea di cosa aspettarsi dal nuovo lancio di SAO. Unite le forze con Asuna, i due ragazzi si apprestano ad affrontare la marea di enigmi che il gioco nasconde…

Bisque Doll di Shinichi Fukuda

7 volumi – SERIE IN CORSO

Una love comedy a base di cosplay, cucito e molto, molto batticuore, con un anime in arrivo!

Wakana Gojou è un liceale, molto introverso e timido, che evita di aprirsi ai suoi coetanei per paura che scoprano la sua passione per le bambole giapponesi e la sua incredibile bravura nella sartoria. Un giorno però la sua maestria con ago e filo viene scoperta da Kitagawa, una bellissima e socievole gyaru con una passione altrettanto insospettabile: il cosplay! Nasce così un’amicizia atipica, creativa e molto… movimentata!

Smile Down the Runway di Kotoba Inoya

22 volumi – SERIE COMPLETA

L’amatissima serie sul mondo della moda già diventata un anime!

Chiyuki Fujito sogna da sempre di diventare una modella all’altezza di sfilare alla settimana della moda di Parigi, ignorando cocciutamente le persone intorno a lei che non fanno che ricordarle quanto sia troppo bassa per inseguire questo sogno. Anche il suo compagno di classe, Ikuto Tsumura, sogna di entrare nel mondo della moda come stilista,

ma nonostante il suo indiscusso talento è troppo povero per potersi pagare gli studi.

Due persone con un sogno “impossibile” decidono di unire le forze e iniziare la scalata al successo del mondo della moda, con un unico obiettivo: sfilare sulle passerelle di Parigi!

Yuzuki-san chi no yon kyoudai di Shizuki Fujisawa

9 volumi – SERIE IN CORSO

I 4 fratelli Yuzuki sono rimasti improvvisamente orfani da 2 anni.

Hayato, il maggiore, lavora come insegnante e bada ai fratelli più piccoli. Mikoto, il secondo fratello, è il più responsabile e ordinato, tanto da scatenare l’antipatia di Minato, il terzo, più caotico e difficile. Gakuto, infine, è il più piccolo dei fratelli, adorato e coccolato da tutti.

Questa è la storia dei 4 fratelli Yuzuki, che affrontano ogni giorno le difficoltà e gli imprevisti di una vita da orfani.

Sono una famiglia? Sono amici? O sono anche rivali?

Alice in Borderland + RETRY di Haro Asou

20 volumi – SERIE COMPLETA

La nuova ri-edizione del manga di successo di Haro Aso, diventato una seguitissima serie Netflix!!

Alice Ryouhei sta per terminare il liceo, ma non è troppo entusiasta del futuro che lo attende.

Una sera, mentre è in giro con i suoi amici Karube e Chota, rimane sorpreso da fuochi d’artificio improvvisi e da un’esplosione accecante e luminosa. I tre si ritrovano improvvisamente in un posto desolato, una “terra di confine” in cui le persone sono costrette a partecipare a giochi potenzialmente mortali.

Riusciranno Chota, Karube e Ryouhei a sopravvivere a questo nuovo mondo pericoloso e tornare alle loro vite?

Nel sequel, pubblicato nel 2020, Alice Ryouhei, ormai adulto e in attesa del suo primo figlio, dopo un incidente si risveglia di nuovo nel teatro dei giochi. Riuscirà a uscire da quest’incubo ancora una volta?

Gli annunci di J-POP Manga a Lucca hanno confermato che questa è una delle case editrici più attente alle novità, con un occhio di riguardo ai classici. Nei prossimi mesi avremo gran belle cose da leggere!