Salve gente, questa volta voglio dirvi le mie impressioni sulla serie di Cowboy Bebop Live Action da poco disponibile su Netflix.

Cowboy Bebop Live Action

Il primo episodio è un vero tripudio visivo. Abbastanza fedele al primo episodio della serie animata con alcuni pezzi presi invece dall’episodio 3, ci mostra la nostra coppia di cacciatori di taglie preferiti, Spike Spiegel e Jet Black alla caccia di Asimov Solensan, un piccolo malavitoso la cui taglia potrebbe rimpinguare lievemente le loro tasche per un po’.

Mentre Spike sta aspettando la sua preda, attaccando bottone con la sua donna, Katarina, volente o nolente fa la conoscenza di Faye Valentine, che non sta dando la caccia ad Asimov, ma alla donna, visto che è la figlia di un pezzo grosso che l’ha ingaggiata per riportarla a casa.

Come l’episodio della serie animata, le cose non vanno come previsto e tra inseguimenti, sparatorie e scontri vari, i cacciatori finiranno per dire addio ai loro soldi.

Pareri sulla serie

Vi avevamo già parlato di Cowboy Bebop Live Action diverse volte sia sui social che sul nostro sito ! Questo adattamento ha lunghi trascorsi di prove, riscritture e cambi di regie e case di produzione dal lontano 2009. Se non lo sapete, sono un fan sfegatato della serie animata, credo che oltre ad Evangelion sia l'unica serie su MAL a cui ho dato 10, e su certe cose sono sempre puntiglioso riguardo ai Live Action, ma devo ammettere che per quel che ho visto questa serie live action è venuta davvero bene.

La regia è ottima, anche se a volte potrebbero usare maggiori filtri o stacchi per rendere meglio le scene d’azione, gli stilisti e gli scenografi hanno fatto un lavoro splendido, persino le scritte iniziali usano il tipico font di Cowboy Bebop di fine episodio! Tantissimi riferimenti a situazioni note per chi ha visto la serie (tipo i graffiti come FREE TITAN) e hanno messo persino i tre vecchietti che giocano a carte!

Le musiche sono sempre a livelli altissimi e le tracce nuove ben si sposano con le tracce classiche della OST della serie animata, riutilizzate in abbondanza, dando al tutto un sapore misto di nostalgia e di nuovo.

L’unico neo che ho notato, oltre all’assenza già preannunciata di Ed (che tra l’altro, era il mio pg preferito della serie T_T ) sono i doppiatori. L’unica doppiatrice della serie classica è Barbara De Bortoli che interpreta Faye. Il doppiatore di Spike, che nella serie animata era un bravissimo Massimo De Ambrosis, per questo Live Action è Gianfranco Miranda, che inizialmente sembra un po’ stonare, per poi entrare meglio nel personaggio, sovrapponendo degnamente la sua voce a quella dei tuoi ricordi. Jet, interpretato da Massimo Bitossi invece non è abbastanza simile al vecchio doppiatore, Nino Prester, gli manca quella voce pesante e graffiante che ormai la mia mente associa a Jet.