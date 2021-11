Ciò che ci è piaciuto al Japan Town 2021 a Lucca Comics

Abbiamo visitato in lungo e in largo il festival, ma naturalmente il nostro cuore rimane ancorato al Japan Town, settore che più di tutti raccoglie le nostre passioni. Molti sono stati gli inconvenienti di questa edizione, giustificati dall’averla dovuta organizzare con troppi dubbi causati dalla pandemia, ma alcuni problemi potevano essere evitati con una maggiore attenzione alla direzione artistica. Con direzione artistica intendiamo un dare unità e coordinazione alle proposte sul palco, una estetica più piacevole, un maggiore risalto alle attività al primo piano, di cui molti non si sono nemmeno accorti. Ma non vogliamo soffermarci su ciò che era migliorabile, concentrandoci invece sulle cose pregevoli di cui abbiamo fatto esperienza al Japan Town 2021 a Lucca Comics.

Japan Town 2021 a Lucca Comics

Eventi al primo piano

Tra le cose interessanti sicuramente da menzionare le mostre di modellismo, Gunpla ed affini. Un po’ meno a tema invece la mostra di Lego, in teoria relativa a soggetti giapponesi ma in realtà un po’ confusa. I panda nel giardino di un tempio giapponese denotano una non proprio corretta comprensione del Paese del Sol Levante (i panda sono tipicamente cinesi, non giapponesi!).

Molto interessanti le proposte della Lucca Manga Academy, culminati in un piacevole incontro – confronto tra Caterina Rocchi di Lucca Manga School e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Interessantissime, anche se poco visitate, le proiezioni su maxi-schermo di Crunchyroll, alcune delle quali in prima visione. L’area informazioni sulla Corea e sul K-pop organizzata da K-ble Jungle e quella sul Giappone gestita da Associazione Ochacaffè non hanno deluso chi voleva approfondire i temi preferiti.

Eventi al Japan Live

Molte le proposte su questo palco, che purtroppo abbiamo trovato adatto a concerti e performance ma non per conferenze e incontri. Sarebbe stato meglio dividere le competenze, tenendo qui solo spettacoli e spostando le conferenze in una sala apposita. Tra le cose che abbiamo visto, ecco una lista di quelle che ci hanno particolarmente interessato

Momenti musicali

MINJEE & NIKY + DJ Shiru: Bravissime ed ispirate! Un concerto di K-POP in collaborazione con KST – Kpop Show Time.

OLIMPIA talentuosa cosplayer e cantante, prestata dalla lirica al pop, ha interpretato alcune delle più note musiche dai videogiochi e dall’animazione.

DJ SHIRU e GAXWIN Commovente! Musica dagli anime con DJ Shiru alla consolle, Gaxwin al sax e Davide Zanella al pennello, K-ble Jungle nelle sue varie formazioni non delude mai!

LE NOTTI KJ: Da scatenarsi! Una ennesima incarnazione di K-ble Jungle: le notti KJ di pomeriggio: live con ospite Gaxwin al sax e Arte Zeta Studio con il suo live painting, e sotto la direzione artistica di DJ Shiru uno showcase di coreografie K-POP, con ballerine le Reverse Crew di Torino e K-D’or di Perugia. In collaborazione con KST e TKC.

Conferenze e incontri

IL RECENTE BOOM DELL’INTRATTENIMENTO GIAPPONESE. Interessante approfondimento sul recente boom di anime e manga, videogames e carte giapponesi. Con Giuseppe Failla e Giuseppe Gabriele Ranno.

COLLEZIONISMO: per specialisti: abbiamo seguito i due relatori lungo un percorso psicologico del termine e chi sono i collezionisti. Con Giuseppe Failla e Giuseppe Gabriele Ranno

ALESSANDRO CARNEVALE E DAVIDE DE BLASIO. Stimolante. Influenze della cultura giapponese sui disegnatori italiani non in stile manga, ospiti Alessandro Carnevale e Davide de Blasio.

DON ALEMANNO, FREKT e AMICO DIVERTE Tre personaggi di spessore! Relatore: Silvio Franceschinelli. Silvio ha parlato con i tre di influenze del fumetto giapponese sui disegnatori italiani non in stile manga, e sui racconti horror di Amico Diverte.

BODYSHAMING, DISTURBI ALIMENTARI E COSPLAY. Un problema serio che spesso si sottovaluta: i disturbi dell’alimentazione, patologie complesse caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un’eccessiva preoccupazione per il peso con alterata percezione dell’immagine corporea. Con il Dott. Simone Gabrielli, biologo nutrizionista, e la Dott.ssa Agnese Antoni, psicologa e psicoterapeuta.

LA DIETA GIAPPONESE. Relatore: Dott. Simone Gabrielli. Confronto tra la dieta giapponese con la nostra dieta mediterranea in una lezione leggera e schematica che analizzerà i suoi pregi e difetti. Abbiamo imparato molto sugli alimenti tipici della zona e analizzeremo alcuni piatti della tradizione di Okinawa.

GIANLUCA IACONO ed EMANUELA PACOTTO. Moderatore: Silvio Franceschinelli. Parliamo con Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto, doppiatori, attori e molto altro, quattro chiacchiere sul Giappone. Emanuela ha presentato il suo libro Favolananna e Gianluca il prossimo spettacolo teatrale Ho ucciso Vegeta.

INTERVISTA E ESIBIZIONE DI PRIZMATEC. La Prizmatec Cosplay, organizzazione familiare con la passione del cosplay, è specializzata nel costruire costumi “meccanici”. E’ stato divertente vederli indossare un’armatura.

