BNA, che sta per Brand New Animal, è una serie anime diretta da Yo Yoshinari; lo stesso regista della serie anime Little witch academia. Prodotta da Studio Trigger e resa pubblica da Marzo 2020; in tutto la serie si compone di 12 episodi. In Italia è possibile trovare l’anime Brand New Animal di Yo Yoshinari sulla piattaforma Netflix.

Trama di Brand New Animal di Yo Yoshinari

La storia è ambientata in un mondo immaginario, dove umani e esseri zoomorfi, umani con sembianze animalesche, convivono tra loro. Il mondo però non è sempre stato così, all’improvviso alcuni esseri umani hanno iniziato a trasformarsi assumendo sembianze di animali. A causa di questo cambiamento repentino vi è un forte razzismo verso gli zoomorfi e la convivenza tra le due specie diventa sempre più difficile. In Giappone è stata costruita una città appositamente per gli zoomorfi, chiamata “Anima city”, in modo che possano vivere in tranquillità.

La protagonista è Michiru, una ragazza diciasettenne che un giorno si è trasformata improvvisamente in un tanuki (animale tipico giapponese, simile al procione). Decide di rifugiarsi ad Anima city per capire perché è diventata una zoomorfa. Qui si accorge che la città non è così tranquilla come sperava e dopo l’incontro con Shirou, uno zoomorfo a forma di lupo, decide di seguirlo per indagare i misteri della città. Iniziano così le avventure di Michiru che la vedranno protagonista di eventi misteriosi e pericolosi.

Personaggi

Michiru Kagemori

Michiru è una liceale vivace e energica che si trasforma all’improvviso in un tanuki. Dopo il suo arrivo ad Anima city si attacca subito a Shirou e assieme cerca di risolvere il mistero dietro la sua trasformazione. Col tempo Michiru impara a controllare il suo corpo che ha capacità uniche: può allungare le braccia, migliorare le sue capacità fisiche e persino trasformare le sue parti del corpo in quelle di altri animali. Si scopre che la causa della sua trasformazione è dovuta ad una trasfusione di sangue sbagliata; le hanno accidentalmente iniettato sangue zoomorfo.

Shirou Ogami

Shirou è uno zoomorfo dalla forma di lupo, possiede un grande olfatto e anche un grande senso di giustizia. Per questo viene visto come il “protettore” della città, che riesce a risolvere i guai tra i cittadini. Shirou non è però un lupo normale, infatti possiede una forza incredibile ed è pure immortale e in grado di rimarginare le sue ferite. Queste capacità derivano dal suo passato, quando dopo un incidente avvenuto tanti anni prima, gli sono stati donati poteri incredibili per potersi vendicare.

Fonti

Sito ufficiale di BNA: Brand New Animal di Yo Yoshinari

Otome youkai Zakuro di Lily Hoshino di Susanna Giordani