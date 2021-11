Affascinanti storie da leggere tutte d’un fiato in Italia grazie a Star Comics: Another New Edition e My Hero Academia: Heroes Rising.

Another New Edition

Il grande ritorno della miniserie in due volumi, disponibili anche nel Collector Box

Non è facile accettare la scomparsa di una persona amica, con la quale si condividono negli anni tante esperienze. I compagni di classe di Misaki, un ragazzo molto popolare a scuola morto in un incidente dopo aver cambiato classe, non riescono a convivere con questa triste verità. Si comportano come se nulla fosse successo, fingendo che lui sia ancora vivo.

Ma Misaki, di fatto, non è più con loro. Allora perché il suo volto compare nella foto di classe, il giorno della consegna dei diplomi? E cosa significano gli strani accadimenti che si susseguono, come dovuti a una sorta di maledizione?

Queste domande avranno una risposta definitiva, ma solo nel commovente finale che travolgerà il lettore al termine della miniserie in due volumi ANOTHER.

Il manga, disegnato da Hiro Kiyohara e tratto da un romanzo scritto da Yukito Ayatsuji, riesce alla perfezione a far immergere il lettore nella cupa e intensa vicenda, man mano che si prosegue con la lettura. I personaggi, ben caratterizzati ed espressivi, hanno un ruolo centrale all’interno della narrazione, così come le intense emozioni che provano.

Un’ambientazione misteriosa e angosciante, unita a disegni di grande impatto visivo e a una narrazione avvincente e articolata, hanno reso la miniserie molto apprezzata dagli appassionati del genere horror, ma non solo.

La sovrannaturale storia di Another, già conosciuta dai tanti che hanno letto la prima edizione del manga pubblicato da Star Comics nel 2012, tornerà a rivivere dal 10 novembre, con l’uscita della nuova edizione accuratamente revisionata.

Ai due volumi che compongono la miniserie si aggiunge un prezioso cofanetto, l’ANOTHER COLLECTOR BOX – disponibile a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) – che raccoglierà i due albi assieme a 4 cartoline speciali e al volumetto spin-off intitolato Another o (non acquistabile singolarmente).

Un’uscita da non perdere, per chi ha già amato la prima edizione, e per coloro che vorranno leggerla per la prima volta.

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES: RISING

In arrivo a novembre dal cinema alla carta stampata, ecco il romanzo che esce per Star Comics con allegato un gadget speciale.

Sta per sorgere l’alba di un nuovo mondo e i futuri Heroes dovranno superare una prova senza eguali, per dimostrare di essere davvero all’altezza del destino che li attende.

Esce il 10 novembre il romanzo tratto dal secondo film di animazione ispirato a MY HERO ACADEMIA.

Il volume arriverà con un allegato speciale, disponibile a tiratura limitata. Si tratta di Heroes:Rising Vol. R, basato sul libretto originariamente distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi prima della proiezione del lungometraggio. Lo speciale libretto conterrà un fumetto inedito realizzato da Kohei Horikoshi e dedicato all’omonimo film e sarà disponibile solo acquistando MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO in fumetteria, libreria e store online.

Il volume avrà all’interno anche un poster, disponibile in entrambe le versioni, regolare e con gadget.

Inoltre, acquistando il volume, troverete una fascetta che vi permetterà di ricevere un ingresso ridotto per assistere alla proiezione del film MY HERO ACADEMIA The Movie WORLD HEROES’ MISSION, al cinema dal 18 al 21 novembre 2021. Basterà presentare alla cassa del cinema la fascetta. La lista dei cinema aderenti è consultabile sul sito www.nexodigital.it.

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO

con libretto Vol. R. di Anri Yoshi e Kohei Horikoshi 14,5×21, B, b/n, con alette, pp. 192, € 15,00. Data di uscita: 10/11/2021, in fumetteria, libreria e store online con mini poster. Isbn 9788822626226

Il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes ha avuto inizio. A tale scopo, tutta la 1-A della sezione Hero dello Yuei ha raggiunto la remota isola di Nabu, all’estremo sud del Giappone, dove Midoriya e compagni trascorrono dei giorni frenetici ma tranquilli aiutando gli isolani in qualità di Heroes. Quand’ecco che, all’improvviso, il pacifico scorrere del tempo viene stravolto dalla comparsa di alcuni potentissimi Villain. Cosa stanno cercando su quell’isoletta sperduta? E cosa c’entrano Shigaraki e l’Unione con tutto questo?!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO

Per informazioni andate sul nostro sito ufficiale, sulle pagine Facebook Star Comics e Valiant Italia e su Instagram, Twitter, TikTok e Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti!

Another New Edition e My Hero Academia vi aspettano in edicola!

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 – Nanoda