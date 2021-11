Si è appena chiusa l’edizione 2021, light, del festival più grande d’Italia, e gli Annunci Star Comics a Lucca C&G non hanno deluso i fan sia per la quantità che per la qualità. Viene solo da chiedersi perché si sia scelto titoli in inglese per la maggior parte dei lavori… non era meglio in giapponese, o se proprio dobbiamo tradurre farlo verso l’italiano? Parleremo nei prossimi giorni del festival in sè, ma diamo precedenza a cosa hanno proposto i nostri editori preferiti!

SAINT TAIL NEW EDITION

A quasi 25 anni dalla prima pubblicazione in Italia, torna una delle magical girl più amate dei manga: Saint Tail!

Meimi Haneoka è una studentessa delle medie, la cui migliore amica, Seira, sta compiendo l’apprendistato per diventare novizia. Attraverso le confessioni delle persone che si rivolgono alla giovane, Seira viene a conoscenza dei rimorsi e dei torti che le affliggono. Per aiutarle, Meimi si trasforma nell’inafferrabile ladra Saint Tail e ruba oggetti o gioielli per restituirli ai loro legittimi proprietari.

Ma le giornate per la piccola ladra non sono così facili… è solo l’inizio di una nuova magica avventura!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION

Fumi Oono frequenta il secondo anno delle scuole superiori. Costretta a cercarsi un lavoro per saldare i debiti accumulati dal padre, accetta un posto come domestica fissa presso l’abitazione di Akatsuki Kibikino, scrittore solitario dallo sguardo truce e dai modi scortesi. Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?

A grandissima richiesta, torna una delle storie di convivenza più amate degli ultimi anni in una nuova edizione, questa volta corredata anche di una sovraccoperta a colori.

URUWASHI NO YOI NO TSUKI

Yoi è una liceale che, a causa del suo aspetto fisico, è spesso scambiata per un ragazzo ed è trattata da tutti come un “principe”. Un giorno, il fortuito incontro con un altro “principe”, il senpai Kohaku, cambia totalmente la sua vita…

Se da una parte Kohaku sembra essere incuriosito da Yoi, la ragazza mantiene un atteggiamento piuttosto distaccato… come si evolverà il rapporto tra i due?

Dopo il successo di Tsubaki-cho Lonely Planet, la sensei Mika Yamamori torna a deliziarci con una nuova, elegantissima opera che catturerà i cuori del pubblico italiano!

A SIGN OF AFFECTION

Yuki è una tranquilla studentessa universitaria, affetta da sordomutismo fin dalla nascita.

L’incontro fortuito con l’affascinante Itsuomi, un ragazzo della sua stessa università, cambierà totalmente le sue giornate. Tuttavia, anche se il giovane parla bene diverse lingue, non conosce la lingua dei segni. Riusciranno i due a comunicare i propri sentimenti?

Finalmente arriva in Italia uno degli shojo manga più apprezzati degli ultimi anni, vincitore anche del premio di “Fumetto shojo più consigliato dai librai giapponesi” nell’aprile 2021.

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE

Il serio Asahi e lo spensierato Mitsuki potrebbero sembrare una coppia piuttosto improbabile, ma in realtà sono innamoratissimi l’uno dell’altro e hanno fatto un patto: faranno un viaggio in giro per il mondo e quando torneranno in Giappone si sposeranno!

Comincia per i due fidanzati un emozionante viaggio per i paesi di tutto il mondo, alla scoperta di culture e persone diverse, ma anche di loro stessi.

Dopo la calorosa accoglienza in Giappone e all’estero, arriva anche in Italia il tenero Boys’ Love di Mone Sorai, che abbraccia con estrema sensibilità e delicatezza le tematiche LGBTIQ+. Allacciate le cinture, si parte per un viaggio indimenticabile!

RUN AWAY WITH ME, GIRL

Maki e Midori erano fidanzate al liceo, ma dopo il diploma le due ragazze si separarono e intrapresero strade diverse. Sono trascorsi 10 anni da quel momento, ma Maki non ha dimenticato il suo primo amore.

Un giorno, le due si rincontrano casualmente. Maki scopre che Midori è incinta e sta per sposarsi… ma è solo questione di tempo prima che i sentimenti assopiti siano pronti a riemergere più forti che mai…

UNTIL I MEET MY HUSBAND

Il Boys’ Love incontra l’attivismo LGBTIQ+!

Dopo il successo online, arriva finalmente anche in Italia in formato cartaceo la commovente storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, una attivista gay giapponese, che attraverso i meravigliosi disegni di Yoshi Tsukizuki, autore già noto per le sue produzioni Boys’ Love, racconta la sua vita dall’infanzia fino al matrimonio.

La consapevolezza di sé, i primi amori, le delusioni, la frustrazione e il coraggio di rincorrere la propria felicità, attraverso una testimonianza in prima persona.

Until I Meet My Husband inaugurerà il Pride Month 2022 e sarà disponibile sia sottoforma di manga che di romanzo. Inoltre, per festeggiare l’arrivo della serie, sarà disponibile, a tiratura limitata, anche uno speciale cofanetto che raccoglierà fumetto, novel e uno speciale shikishi dell’autore.

SWEET HOME

Hyun Cha è un giovane studente di diciotto anni che a causa di uno sfortunato incidente si vede costretto a lasciare la propria casa e a trasferirsi in un piccolo appartamento. Dopo aver abbandonato gli studi e perso ogni sogno e aspettativa per il futuro, pianifica di togliersi la vita, scegliendo come data quella della proiezione in anteprima al cinema dell’ultimo episodio della sua serie preferita. Tuttavia, qualche giorno prima della data prefissata, una misteriosa malattia inizia a diffondersi tra la popolazione e le persone cominciano a trasformarsi in… mostri! Che sia solo l’inizio del vero inferno di Hyun?

Il famoso webcomic coreano che ha ispirato la fortunata serie horror targata Netflix, approda in Italia in formato cartaceo!

THE GOD OF HIGH SCHOOL

Il God of High School, noto anche con l’acronimo GOH, è un misterioso quanto esclusivo torneo di arti marziali, aperto ad atleti di tutto il mondo e a qualunque stile di combattimento, ma riservato esclusivamente agli studenti delle superiori nonché accessibile esclusivamente tramite invito. Il torneo è particolarmente ambito in quanto in palio per il vincitore c’è la realizzazione di un suo desiderio qualunque esso sia. Il diciassettenne Mori Jin, specializzato nel taekwondo, riceve inaspettatamente l’invito dopo aver dato dimostrazione delle sue abilità durante una rissa. Quali incontri e quali scontri lo attendono?

Dopo Solo Leveling e Tower of God, ecco completato il podio dei webcomic coreani più letti e famosi!

SANCTUARY NEW EDITION (tbd)

Asami e Hojo sono due amici la cui giovinezza è stata profondamente segnata dagli orrori dalla guerra civile Cambogiana. Rientrati in patria, decidono di cambiare il Giappone con ogni mezzo: il “nuovo Giappone”, liberato dalla corruzione e dalla stolta miopia della vecchia classe dirigente, sarà il loro “Santuario”. Per raggiungere questo obiettivo, decidono che uno di loro si darà alla politica, mentre l’altro lo sosterrà nell’ombra scalando i vertici della yakuza. Sarà la sorte a decretare quale destino spetterà a ciascuno di loro.

Ritorna in una nuova edizione un autentico manga culto, capolavoro assoluto di due maestri indiscussi del manga.

TRILLION GAME

Per potersi permettere ogni cosa, per avere il mondo ai propri piedi, per non essere più secondi a niente e nessuno c’è solo una via: diventare ricchi, anzi, incredibilmente ricchi, e la cifra da guadagnare è… un bilione di dollari! Gaku è un giovane affascinante, sicuro di sé, affabile, mieloso ma anche rissoso e imprevedibile. Si considera l’uomo più egoista al mondo, ed è pronto a tutto per realizzare il suo sogno di guadagnare un trilione di dollari. Colpito dalle abilità informatiche del timido coetaneo Haru, lo trascina a forza nel suo progetto, formando un duo assolutamente bizzarro. Ma da dove possono partire due disoccupati nullatenenti per inseguire l’ambizioso sogno?

Dal geniale Riichiro Inagaki, già autore dello strepitoso Dr.Stone, e con gli inconfondibili disegni di un leggendario maestro del manga come Ryoichi Ikegami, ecco un’opera assolutamente unica, frizzante e sorprendente.

THE DECAGON HOUSE MURDERS

Sette giovani universitari appassionati di mistero decidono di trascorrere un weekend in un’isola disabitata dove sei mesi prima si era consumato un orribile delitto rimasto irrisolto. Ben presto il gruppo viene preso di mira da un misterioso assassino, che sembra volerli eliminare uno dopo l’altro. Fra tensioni e sospetti reciproci che inevitabilmente si accendono, i sopravvissuti tentano di dipanare quest’intricata matassa, e di capire se i nuovi delitti abbiano una matrice in comune con la tragedia del passato. Nel frattempo, nella terraferma, un altro misfatto del passato torna improvvisamente a galla…

Dopo il successo dell’inquietante Another, il maestro Hiro Kiyohara torna a prestare i suoi suggestivi, sensuali ed elegantissimi disegni a un romanzo dell’esperto giallista Yukito Ayatsuki, dando vita a un’opera oscura e intrigante.

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION

Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella storia del Giappone, un’epoca che rigetta le violenze e i disordini e che si propone di traghettare il Giappone verso un futuro radioso di pace e civiltà. Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, attivo durante gli anni del tramonto dello shogunato Tokugawa, emerge una figura errante enigmatica e incredibilmente moderna: Kenshin, spadaccino che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portando con sé una katana a lama invertita, priva di taglio. Attraverso le sue avventura e la sua scoperta di valori e sentimenti nuovi come amicizia, amore e calore umano, assisteremo al cambiamento repentino di un paese e di un popolo che si dirigono improvvisamente e a ritmo spedito verso la modernità.

Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia ora quanto dalle nuove generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la perfect edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi.

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE

Ai tempi del suo regno, re Arthur Pendragon profetizzò l’arrivo di quattro terribili guerrieri destinati a portare la distruzione nel mondo: i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Il giovane Percival, figlio del Cavaliere Sacro di Camelot Ironside, è il Cavaliere della Morte. Nonostante il suo titolo lasci presagire tutt’altro, in realtà Percival è un ragazzino vivace, ingenuo e pure che conduce una serena quotidianità sotto le amorevoli cure del nonno. Ma la comparsa di un misterioso figuro mascherato porrà fine per sempre alla sua pace.

È tempo di tornare nel meraviglioso e avventuroso regno di Britannia, nell’atteso seguito del best seller del maestro Nakaba Suzuki – The Seven Deadly Sins.

KAIJU No. 8

Kaiju: mostri giganteschi che improvvisamente appaiono portando morte e distruzione lungo la loro strada. Il Giappone è il paese al mondo col più elevato tasso di occorrenza di queste calamità, al punto che i membri delle Squadre di Difesa Speciali istituite appositamente per combatterli vengono considerati autentici eroi nazionali – come la bella e glaciale Mina Ashiro, acclamato comandante della Terza Unità.

Ma c’è anche chi sognava di combattere questi mostri in prima linea e non ce l’ha fatta, e dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto si è arreso e ora dà il suo contributo occupandosi della rimozione e dello smaltimento delle imponenti carcasse dei kaiju abbattuti. È questo il caso di Kafka Hibino, disilluso trentaduenne tanto encomiabilmente solerte nel lavoro quanto trascurato e dedito a vizi come l’alcolismo nel tempo libero. Ma proprio quando il nuovo collega Leno lo pungola a tal punto da riaccendere in lui l’ardore di un tempo, inducendolo a decidere di tentare per un’ultimissima volta l’esame d’ammissione ai corpi di difesa, in una strana circostanza una bizzarra creatura s’insinua nel suo corpo trasformandolo in un uomo-Kaiju, il cui livello di potenza e pericolosità è tale da farlo finire nella lista nera delle stesse Forze di Difesa con il nome in codice “Kaiju No. 8”. Come potrà, ora, mantenere quella promessa che molti anni prima fece proprio a Mina, sua amica d’infanzia: “un giorno combatteremo i kaiju fianco a fianco”…?

Arriva finalmente in Italia il manga-fenomeno più atteso, celebrato e invocato: un’autentica bomba pronta a deflagrare in maniera… mostruosa!

Che ne dite degli annunci Star Comics a Lucca C&G? Nei prossimi giorni usciremo anche con gli annunci degli altri editori, così potrete preparare la lista della spesa!

Edizioni Star Comics

Phantom Seer, ON or OFF e One room angel