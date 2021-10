Yona la principessa scarlatta di Mizuho Kusanagi

Akatsuki no Yona, conosciuto in Italia anche come Yona la principessa scarlatta, è un manga scritto e disegnato da Mizuho Kusanagi. Il primo volume del manga è stato pubblicato nel 2009. La serie è ancora in corso, con il 19° volume appena uscito nel Settembre 2021; per un totale di 214 capitoli. La storia è di genere shoujo, ovvero un genere per ragazze, in quanto vengono affrontati temi come l’amore e la protagonista è una ragazza. Nel 2014 è stato creato un adattamento anime del manga, realizzato dallo studio di animazione Pierrot.

Trama di Yona la principessa scarlatta

Ci troviamo nell’immaginario regno di Koka in tempi remoti, quando il grande Dragone Rosso delle antiche leggende scese sulla terra sotto forma di umano. Il regno era dilaniato da guerre nate dall’avidità degli esseri umani e il compito del Dragone era quello di portare la pace. Durante la sua missione egli viene affiancato da altri 4 dragoni, che insieme riuscirono finalmente a portare il regno di Koka ad un periodo di pace e prosperità. Dopo aver raggiunto la loro missione i draghi sparirono dal regno.

Al presente della narrazione, ormai molto anni dopo la leggenda narrata, il regno di Koka è diviso in 5 tribù: del cielo, dell’aria, dell’acqua, della terra e del fuoco. Tribù che sono sull’orlo del conflitto. Nel regno del cielo troviamo Yona, l’unica erede e figlia di re Il. Yona è una ragazza dai capelli rosso scarlatto, che ha sempre vissuto all’interno del palazzo reale, coccolata e protetta dal suo forte amico Hak e dal cugino Suwon. Il giorno del suo 16esimo compleanno , Yona assiste ad un evento drammatico: il re suo padre viene assassinato da Suwon, che con un colpo di stato reclama il trono. Yona assieme a Hak decide di darsi alla fuga. I due giungono nel regno del vento, dove vengono a conoscenza della leggenda sui draghi. Yona e Hak partono così in una missione alla ricerca dei draghi, sperando che possano aiutarli a far tornare tempi di tranquillità.

Personaggi

Yona la principessa scarlatta

Yona è la principessa del regno del cielo. La sua caratteristica principale sono i suoi capelli rosso fuoco. Yona subisce una notevole crescita nel corso della storia: passa da una ragazzina sciocca e viziata ad una vera donna matura. Infatti dopo la morte del padre, Yona sviluppa un carattere sempre più risoluto e diventa determinata a diventare più forte per tornare a regnare sul suo popolo.

Durante il suo viaggio alla ricerca dei dragoni, si scopre essere lei stessa una di essi e niente meno che la reincarnazione del sommo Dragone Rosso. Da qui spiegato il motivo per cui i dragoni che incontra sul suo percorso sentano un grande senso del dovere verso di lei.

Hak

E’ un grande amico d’infanzia di Yona, che ha deciso di diventare la sua guardia del corpo. Hak è un ragazzo dai capelli neri, molto alto e muscoloso ed è conosciuto in tutto il territorio per la sua forza nel combattimento. È segretamente innamorato di Yona ma nonostante ciò non perde l’occasione prenderla in giro.

Suwon

Suwon è amico di infanzia di Hak e Yona, nonché cugino di quest’ultima. Uccide re Il per salire al potere e sebbene venga considerato un traditore dai suoi due amici, prova comunque profondo affetto per loro. Nel corso della storia si scopre che in realtà Suwon ha ucciso re Il per il bene del popolo, in quanto a differenza di come poteva sembrare, re Il era in realtà un sovrano che agiva solo per i suoi scopi e non per il popolo.

Comicità e tragicità nella crescita

La trama contiene momenti tragici, ma allo stesso tempo riesce a sdrammatizzare grazie a momenti comici che si basano sull’amicizia tra i personaggi. Sia nell’anime che nel manga si possono notare la crescita dei personaggi e la loro evoluzione durante la storia; che possono essere paragonati al periodo dell’adolescenza della vita umana, quando si inizia con le responsabilità e ci si trasforma da ragazzi a uomini e da ragazze a donne.

Fonti

Marv, 暁のヨナ, Yona the girk standing in the blush of dawn

Hanayume, 花とゆめ, 暁のヨナ

Dal Space Library, Review: Yona of the dawn by Mizuho Kusanagi di Christine Cousins

