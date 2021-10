Un marzo da leoni e lo shogi: gli scacchi giapponesi

Un Marzo da leoni è un manga del 2007 di Chica Umino; lo stesso autore della famosa serie manga Honey and clover. Nel 2016 è stato prodotto un adattamento anime di Un Marzo da leoni, composto da 2 stagioni di 22 episodi ciascuna. La colonna sonora della serie anime è stata creata da diversi artisti giapponesi. Per esempio le sigle di apertura e chiusura della prima stagione sono state realizzate dalla rock band Bump of Chicken, mentre nella seconda stagione troviamo la band Unison Square Garden.

Un marzo da leoni e lo shogi, gioco tradizionale

Trama

La storia è di stampo semplice; si racconta la vita quotidiana di un ragazzo di Tokyo, ma gli eventi drammatici e le scene commoventi rendono la trama accattivante e profonda.

Ci troviamo in un quartiere di Tokyo, dove vive un ragazzino di 17 anni: Rei Kiriyama. Rei è rimasto orfano e per questo vive in un appartamento completamente da solo. Si guadagna da vivere grazie alle competizioni di shogi, gioco da tavolo per il quale ha molto talento. Oltre al dramma della perdita dei genitori in un incidente, la vita di Rei è molto solitaria, non ha praticamente amici e la sua unica ragione di vita è lo shogi. Le uniche persone che gli stanno accanto sono le sorelle Kawamoto: Akari, Hinata e Momo. Anche le sorelle sono rimaste orfane e vivono in una vecchia casa assieme al nonno. La vicenda si sviluppa attorno alla vita di Rei, che cresce sempre di più, sia come giocatore di shogi, sia come persona.

Personaggi

Rei Kiriyama

Liceale con un enorme talento per lo shogi. Dopo la perdita di entrambi i genitori da bambino, si è chiuso molto in se stesso. Grazie all’aiuto delle sorelle Kawamoto, Rei riesce finalmente ad aprire piano piano il suo cuore ed esprimere le sue emozioni.

Akari, Hinata e Momo Kawamoto

Akari è la sorella maggiore delle tre. Dalla morte della madre e l’abbandono del padre si prende cura delle sorelle e del nonno. Supporta le sue sorelle e farebbe qualsiasi cosa per loro. Hinata è la sorella di mezzo, è una ragazzina di prima superiore che si affeziona molto a Rei. È molto sensibile ma allo stesso tempo vivace. Il suo sogno è aprire un negozio di dolci. Momo è la più piccola delle tre, va alla materna ed è sempre molto solare, soprattutto con Rei.

Il gioco dello shogi

Lo shogi è un gioco da tavolo tipico giapponese che assomiglia molto alla versione occidentale degli scacchi. Sia lo shogi sia gli scacchi, si pensa si siano sviluppati dal chaturanga, la versione indiana degli scacchi, originaria del VI secolo.

Lo shogi assomiglia anche dal punto di vista delle regole agli scacchi, infatti si gioca sempre in due, bianchi contro neri, e lo scopo è fare scacco al re. La tavola da gioco è però leggermente più grande, inoltre i pezzi sono pedine piatte dalla forma di freccia, con sopra inciso in caratteri il ruolo del pezzo. L’unico pezzo uguale agli scacchi è il re, le altre pedine hanno nomi e movimenti leggermente diversi.

Nello shogi ogni giocatore possiede: 2 ori, 2 argenti, 2 cavalli, 2 lance, 1 alfiere, 1 torre e 9 pedoni. Le regole sono varie, ma di fatto lo shogi resta un gioco di strategia, che richiede tanta pratica e grande concentrazione. In Giappone lo shogi è considerato uno sport tradizionale, anche se purtroppo attualmente non è molto popolare tra i giovani.

Fonti per Un marzo da leoni e lo shogi

March Comes in Like a Lion, Music, 3月のライオン, 音楽,

March Come is Like a Lion, Story, 3月のライオン, ストーリー

Shogi-Japanese chess, di Roger Hare

Chihayafuru e il gioco del karuta, di Susanna Giordani

Hikaru no Go di Massimo Valenghi