The journey è un film di animazione Giapponese-Arabo Saudita. Il film è stato diretto da Kobun Shizuno, regista già famoso nel mondo dell’animazione, principalmente per aver diretto vari film di Detective Conan. La produzione è stata affidata alla Toei Animation per quanto riguarda il Giappone ed a Manga productions per l’Arabia Saudita. È stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel Giugno 2021. La trama di The journey di Kobun Shizuno è originale e rappresenta la cultura e la storia dell’Arabia Saudita.

Trama

La storia è ambientata a la Mecca, quando un aggressore invade la città pronto a schiavizzare la popolazione. I civili sembrano non avere speranza contro le forze armate del nemico. Qui entra in scena il protagonista Aws; un semplice vasaio che combatte per proteggere la sua famiglia. Mentre lotta si accorge che tra i membri della resistenza contro gli invasori c’è un vecchio amico, che Aws credeva morto da tempo. Aws dovrà così avere a che fare anche con il suo duro passato. La popolazione è minacciata e un forte senso di paura li invade, ma sarà proprio Aws la figura portante, che grazie alla sua fede convincerà il popolo a resistere e combattere. La viglia della battaglia è sempre più vicina e il destino della Mecca sta vacillando. Riusciranno i cittadini con le loro semplici attrezzature a sconfiggere l’esercito nemico?

Il cast di The journey di Kobun Shizuno

Oltre alla collaborazione di due paesi, ciò che rende interessante il film è sicuramente anche il cast. Infatti oltre alla regia di Kobun Shizuno sono presenti altri nomi già noti nel mondo dell’animazione. A partire dalle fondamenta, troviamo la sceneggiatura del veterano Atsuhiro Tomioka; una figura portante dell’animazione giapponese. Tra i suoi lavori più noti troviamo Berserk (1997), One Piece (1999), Fairy tale (2009) e tante altre serie anime.

Passiamo poi al doppiaggio che stracolma di talenti; partendo dal protagonista Aws, doppiato da Toru Furuya conosciuto per i suoi ruoli di Tuxedo Mask in Sailor Moon e Yamcha nella serie Dragon Ball. Troviamo poi Kotono Mitsuishi, la doppiatrice della vera e propria Sailor Moon. Non è finita qui perché tra i personaggi secondari ci sono anche le voci di Kazuya Nakai, conosciuto per il ruolo di Zoro in One Piece e Hiroshi Kamiya, il doppiatore dell’amato capitano Levi della famosa serie Attack on titan.

Grazie al cast e all’unione di Arabia e Giappone, il film ha sicuramente attirato l’attenzione del mondo dell’animazione.

Fonti

Sito ufficiale di The journey di Kobun Shizuno, ジャーニー

