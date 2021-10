Summer Ghost è il titolo del nuovo film di animazione diretto dall’illustratore loundraw e prodotto da Flat Studio. La data di uscita è programmata per il 12 Novembre 2021 nei cinema in Giappone. Il film Summer Ghost dell’illustratore loundraw inaugurerà il suo debutto nel ruolo di regista.

Chi è loundraw?

loundraw è il nome d’arte di un illustratore e disegnatore giapponese. È riuscito a dimostrare il suo talento già in età adolescenziale lavorando nel settore dell’illustrazione. A lui si devono il disegno e il design di varie opere di animazione, tra cui il film Voglio mangiare il tuo pancreas (2017). Ha lavorato anche al recentissimo successo Josee la tigre e i pesci di Kotaro Tamura.

Il talento di loundraw non si ferma al mondo dell’animazione, ma si fa notare anche tra i manga con Aozora to Kumizora. Ha lavorato anche a progetti di animazione di fama mondiale, come il film di Detective Conan. Nel 2019 apre un suo studio di animazione chiamato FLAT STUDIO.

La trama del film Summer Ghost dell’illustratore loundraw

La trama del film ruota attorno alla vita di tre studenti delle superiori che si sono conosciuti tramite internet: Tomoya, Aoi e Ryo. Il titolo Summer ghost deriva probabilmente dalla leggenda metropolitana di cui i ragazzi vengono a conoscenza; ovvero del fantasma di una donna che appare solamente d’estate quando ci sono i fuochi di artificio.

Personaggi

Tomoya Sugisaki

Tomoya è un ragazzo calmo e pacato, ma si sente molto oppresso dai genitori, che non gli concedono di sviluppare la sua passione più grande: disegnare. Tomoya si sente talmente stressato dai genitori per quanto riguarda lo studio che decide di non sostenere l’esame di terza superiore. È proprio Tomoy ad invitare Aoi e Ryo alla ricerca del leggendario “fantasma estivo”.

Tomoya è doppiato dall’attore e doppiatore Cjiaki Kobayashi, famoso per altri suoi ruoli nel mondo dell’animazione e non solo.

Aoi Harukawa

Aoi è una studentessa di seconda superiore dal carattere gentile ma allo stesso tempo timida, che fa fatica ad esprimere le sue emozioni. Per queste sue caratteristiche “fragili” non si trova bene a scuola, in quanto è vittima di bullismo e viene spesso presa in giro.

Il personaggio di Aoi è doppiato dall’attrice Miyuri Shimabukuro, nota per aver doppiato diversi personaggi in molti anime recenti.

Ryo Kobayashi

Ryo è uno studente al terzo anno di superiori che purtroppo è colpito da una malattia. Era un bravo giocatore di basket, ma ha dovuto abbandonare a causa della malattia. È un ragazzo molto socievole, che fa colpo su molte ragazze ma che tiene sempre nascoste le sue vere intenzioni, così come tiene nascosta la sua condizione di salute.

Ryo è doppiato dal famoso attore e doppiatore Nobunaga Shimazaki. Nobunaga è conosciuto per i suoi ruoli in diversi drama giapponesi, ma anche per i numerosi doppiaggi negli anime tra cui anche il personaggio di Yuno nel famoso anime “Black clover”.

Con questa opera loundraw vuole rappresentare la realtà della vita da adolescente, con alti bassi e sicuramente tante emozioni. A partire dal regista per arrivare al cast le aspettative sono alte, ma l’attesa sta finalmente per terminare.

Fonti

Sito ufficiale di loundraw

Sito del film Summer Ghost dell’illustratore loundraw

Account Twitter, loundraw/FLAT STUDIO