Showa – Una storia del Giappone di Shigeru Mizuki

Arriva in Italia la toccante ricostruzione dell’era Showa (1926 – 1989) direttamente da chi l’ha vissuta. Shigeru Mizuki si fa testimone prezioso di un’epoca che ha visto il Giappone diventare una potenza militare e poi vivere una crisi economica fino alla ripresa degli anni Ottanta. Showa: una storia del Giappone 1 arriva dal 13 ottobre in libreria, fumetteria e negli store online.

Shigeru Mizuki

Dopo aver riportato in libreria i racconti manga di Le Spaventose Avventure di Kitaro, Le Inquietanti Avventure di Kitaro e I Segreti di Kitaro tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, JPop Manga presenta la seconda opera più importante di Shigeru Mizuki, pseudonimo di Shigeru Mura, scomparso appena sei anni fa.

Il primo volume, che copre i primi anni dell’omonima epoca giapponese (1926 – 1939), è tradotto e curato da Marco Zappa, professore universitario alla Ca’ Foscari di Venezia.

L’epoca Showa

L’era Showa, nel calendario giapponese, corrisponde al regno dell’Imperatore Hirohito (1926 – 1989). Si tratta di quel periodo che portò il Giappone a diventare prima una grande potenza militare con un processo di militarizzazione davvero radicale ed estremista. Divenne poi protagonista sconfitto della Seconda Guerra Mondiale. E ancora successivamente, da Paese in crisi del dopoguerra a ultramoderno e di successo negli anni Ottanta. Una trasformazione notevole per una nazione che fino all’inizio del Novecento era soprattutto contadina. Prezioso testimone del Novecento giapponese, Shigeru Mizuki intreccia due storie in un’unica opera.

Il racconto

Alternando la narrazione degli eventi di importanza storica (crisi economiche, missioni militari in Asia dell’esercito giapponese, rivolte e tentativi di colpi di Stato) a quella della sua vita, ci restituisce un quadro completo del periodo da quando era un bambino in una cittadina portuale di provincia, rissaiolo e curioso, innamorato dei manga e dell’epica militare, a quando visse sulla propria pelle gli orrori della IIGM, durante la quale fu in prima linea nel Sudest asiatico, perdendo un braccio negli scontri. E infine la ripresa che portò a nuove possibilità e lo consacrò un mangaka di successo negli anni Sessanta con il manga Kitaro dei cimiteri.

Showa: una storia del Giappone è l’imperdibile manga per gli amanti del Giappone e tutti gli appassionati delle opere di Shigeru Mizuki.

Showa: una storia del Giappone di Shigeru mizuki

4 Volumi – Serie Completa Formato – 15X21 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 440, B/N Prezzo – 19,00 €. Edizioni J-Pop Manga.