Per gli amanti dei manga e della cucina: Le ricette piratesche di One Piece; dal manga dei record arrivano le esclusive ricette del più noto cuoco pirata che mette a disposizione il ricettario dei pirati di Sanji.

“Dar da mangiare a chiunque abbia fame: è questo il compito di un cuoco.”

Sanji (Volume 5, capitolo “I tre cuochi”)

Lungo il cammino della Road to 100 – che porterà One Piece, il manga di Eiichiro Oda, a raggiungere quota 1000 capitoli e 100 volumi -, Star Comics ci svela i segreti culinari del cuoco-pirata più famoso della Rotta Maggiore. Il 29 ottobre, grazie all’etichetta Star, potremo finalmente assaggiare le prelibatezze che Sanji prepara per la ciurma di Cappello di Paglia con il libro One Piece – Le ricette piratesche di Sanji.

Il ricettario dei pirati di Sanji

Il pirata ci guiderà passo dopo passo nella realizzazione dei piatti che fanno impazzire tutta la banda. Dalla Carne con l’osso, amata da Rufy, al Riso alla Cantonese servito all’affamato, seppur squattrinato, pirata Gin. Dalla Macedonia di Scuse preparata per Nami, all’arrosto di squalo Celeste catturato nell’Isola del Cielo. Ogni ricetta è un’occasione per rivivere tutte le imprese della ciurma più amata degli ultimi 20 anni.

Le quaranta ricette piratesche ci portano in giro per il mare blu, dandoci l’occasione di assaggiare anche i piatti più strani come il Sauté di Tonnofante e l’Arrosto Bestiale, il nostro Chef di prima classe ha pensato a tutto:

“Nel corso delle nostre avventure, io e i miei compagni ci siamo imbattuti negli ingredienti più disparati e ora, in via del tutto eccezionale, ho deciso di insegnarvi come cucinarli. Immagino che alcune mie ricette prevedano l’uso di ingredienti o strumenti che non esistono nel vostro mondo, ma non preoccupatevi: basterà rimpiazzarli con qualcosa di analogo! In ogni caso, garantisco io sul sapore.”

Sanji, One Piece – Le ricette piratesche di Sanji

Un volume che ci porta a vedere più da vicino lo studio del maestro Eiichiro Oda e conoscere le abitudini culinarie di tutto lo staff di One Piece. Un appetitoso volume unico per lettori con una fame da lupi… di mare!

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2021, il volume è stato presentato in anteprima durante una cena esclusiva presso il locale Open Baladin. Tra i primi a gustare le ricette del Cuoco del Mare, Shinai Ventura, Giorgio Vanni, Massimo Stano, Emanuela Pacotto ed Edoardo Mecca.

DATI

Formato: 18.2×25 , colori |Pagine: 96 |Brossurato. ISBN: 9788822626554