Prince of stride nasce come una serie di racconti pubblicati dalla ASCII Media Works sulla rivista di gaming Dengeki Girlstyle. In seguito fu adattato sotto forma di light novel e come videogioco per la Playstation Vita. Nel 2016 fu annunciata l’uscita dell’adattamento anime sviluppato da Madhouse, composto da 12 episodi con il titolo di Prince of stride: Alternative. La serie si basa infatti su un gruppo di liceali che formano una squadra per competere nel mondo dello “stride”.

Stride

Il termine stride indica uno sport, simile al parkour, che consiste nel raggiungere il traguardo stabilito correndo tra gli ostacoli comuni di una città. Una squadra è composta da 6 giocatori, di cui un relationer e 5 corridori. La corsa avviene sotto forma di staffetta: il primo corridore deve arrivare dal secondo corridore, dargli un cinque per farlo partire e così via, fino ad arrivare al quinto e ultimo corridore che arriverà al traguardo. A questo serve il relationer che deve comunicare i tempi di arrivo e sincronizzare i compagni, in modo da eseguire un cambio pulito. La corsa avviene in luoghi pubblici in mezzo alla città, con tanto di ostacoli, come pali, scalinate, gradini eccetera. In una competizione si affrontano due squadre: vince la squadra che taglia per prima il traguardo.

Trama di Prince of stride

La protagonista è una ragazza di nome Nana Sakurai, che deve scegliere il liceo al quale iscriversi. Si sofferma su un video che raffigura il club della Honan High School mentre gareggia in una gara di stride. Nana rimane incantata dal club e decide di iscriversi alla Honan. Qui incontra due suoi coetanei, Riku Yagami e Takeru Fujiwara, che assieme decidono di entrare a far parte del club di stride della scuola. C’è però un problema: il club di stride si è sciolto a causa di un incidente e gli unici membri rimasti sono tre ragazzi. Grazie all’intervento delle tre matricole decidono però di riaprire il club e tornare all’opera. A Nana viene assegnato il ruolo di manager e relationer, mentre i ragazzi suoi compagni sono i corridori. Il loro obbiettivo è raggiungere e vincere il campionato di stride del Giappone: l’”End of Summer”. Con squadre e avversari sempre più temibili riusciranno i ragazzi della Honan a portarsi a casa la vittoria?

L’anime è un chiaro esempio di come l’amicizia sia alla base di un buon lavoro di squadra. Infatti è proprio grazie all’amicizia che i membri del team riescono a diventare più forti e superare i loro limiti. Ed è proprio la protagonista Nana a farci capire che lo stride è uno sport che non si basa solo sulla forza fisica, ma anche sui sentimenti dei giocatori, i quali sono accomunati da un profondo legame di fiducia.

