Mashle di Hajime Komoto: cazzotti fantastici e dove trovarli

Un imperdibile e originale battle shonen: Mashle di Hajime Komoto è in uscita a fine ottobre, disponibile anche in versione Pack. Sicuramente una delle serie più magiche, stravaganti e “pompate” degli ultimi anni!

MASHLE è un shonen manga serializzato a partire dal 2020 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. La serie, prima opera di successo di Hajime Komoto, è tra i manga del 2020 che hanno ricevuto maggiori favori di pubblico e critica, in Giappone così come all’estero.

La storia di Mashle di Hajime Komoto

In un mondo alternativo in cui la magia viene utilizzata ogni giorno anche per l’azione più banale, nascere senza poteri è una disgrazia, e chi di poteri non ne ha viene considerato un indesiderabile e messo da parte o espulso dalla società.

Mash, il protagonista, è un orfanello senza poteri magici che viene trovato da un anziano di buon cuore, che lo cresce nel profondo della foresta lontano da tutto e tutti per proteggerlo. I principali interessi di Mash sono i bignè alla crema e il culturismo, tanto che passa le sue giornate ad allenarsi, acquisendo una forza sovrumana.

Ma la sua vita e quella del padre adottivo vengono messe in pericolo il giorno in cui il loro segreto viene scoperto. Per poter preservare la vita pacifica dei suoi cari, Mash dovrà così iscriversi alla prestigiosa Accademia Magica Easton per dimostrare di essere… il miglior mago dell’anno! Riuscirà nell’improbabile impresa potendo contare solo sui suoi muscoli super allenati e sulla sua astuzia?

Le tematiche

MASHLE è un action comedy ricco di elementi fantasy che alterna gag irresistibili a combattimenti degni di un battle action con la “b” maiuscola, parodizzando l’immaginario dei più famosi romanzi fantasy e al tempo stesso strizzando l’occhio agli eroi manga dagli invincibili power up.

La tematica dell’integrazione emerge con forza tra le pagine dell’opera. L’importanza data alla magia è talmente elevata che il livello di padronanza della stessa determina lo status sociale degli individui. Il protagonista senza alcun potere, di conseguenza, viene completamente rifiutato dalla società, tanto da rendere la sfida che deve affrontare all’apparenza impossibile.

Inoltre, al contrario di altri celebri personaggi che nascono senza poteri per poi acquisirli in un secondo momento, Mash rimarrà lo stesso di sempre – pur con una forza fuori dal comune. Tutto ciò che può fare per salvare se stesso e il padre è utilizzare l’ingegno e la forza muscolare per… millantare poteri magici!

Hajime Komoto

Fumettista giapponese. Dopo aver ottenuto la menzione d’eccellenza all’89° “Akatsuka Award”, indetto dall’editore Shueisha per valorizzare i fumettisti esordienti, debutta nel 2019 con due storie autoconclusive pubblicate nelle edizioni invernale ed estiva della rivista trimestrale «Jump GIGA». Mashle, pubblicato su «Weekly Shonen Jump» a partire da febbraio 2020, è la sua prima serializzazione ufficiale.

Primo episodio

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno!

Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!

Secondo episodio

Nel bel mezzo del duello con Lance, il prescelto dotato di due voglie, Mash viene sorpreso dalla vera natura del suo avversario… Siccome un guaio tira l’altro, poco dopo si tiene una lezione extracurricolare mista tra il dormitorio Adler, a cui appartiene Mash, e il dormitorio Lang. Il nostro, che tende ad attirare l’attenzione di soggetti fuori di testa, si ritrova coinvolto in uno scontro da cui dipendono il prestigio e le monete dei dormitori! Il pugno della giustizia colpirà i corrotti che si fingono virtuosi?!

IL PACK E LE EDIZIONI VARIANT COVER PER FESTEGGIARE L’ARRIVO DELLA SERIE

Il primo e il secondo volume della serie saranno disponibili anche in edizione Variant Cover, con due copertine illustrate dal maestro Hajime Komoto e arricchite da effetti speciali.

MASHLE N. 1 MAGIC EDITION sarà disponibile in concomitanza all’uscita del volume 1 in versione regolare, dal 27 ottobre, mentre MASHLE N. 2 MUSCLES EDITION sarà acquistabile dal 24 novembre, giorno in cui sarà disponibile anche il secondo volume in edizione regolare. Le due versioni Variant Cover saranno acquistabili – a tiratura limitata – in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com ed escluse le edicole), mentre le edizioni regolari saranno disponibili in tutti i canali, comprese le edicole.

MASHLE N. 1 MAGIC EDITION di Hajime Komoto 11,5×17,5, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta, € 6,50. Data di uscita: 27/10/2021 in fumetteria, libreria e store online a tiratura limitata. Isbn 9788822626417

MASHLE N. 2 MUSCLES EDITION di Hajime Komoto 11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta, € 6,50 Data di uscita: 24/11/2021 in fumetteria, libreria e store online a tiratura limitata. Isbn 9788822626493

Inoltre, dal 20 ottobre – una settimana prima dell’uscita del volume 1 e con circa un mese di anticipo rispetto all’uscita del numero 2 – sarà disponibile anche il MASHLE CREAM PUFF PACK, il box che raccoglie in anteprima i volumi 1 e 2. A completare il tutto, una simpatica cartolina lenticolare in regalo. Disponibile solo in fumetteria, a tiratura limitata.

MASHLE CREAM PUFF PACK di Hajime Komoto 11,5×17,5, B, b/n, pp. 224+208, € 9,00 Data di uscita: 20/10/2021 solo in fumetteria a tiratura limitata

Una storia davvero imperdibile, che ha già appassionato tantissimi lettori in tutto il mondo e che a fine ottobre arriverà in fumetteria, libreria e store online grazie a Star Comics.

Star Comics: sito ufficiale,