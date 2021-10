La via del grembiule – Lo yakuza casalingo, conosciuto anche con il titolo giapponese Gokushufudou, è una serie manga disegnata da Kousuke Oono. Il manga è uscito in Italia grazie a J-Pop Manga. Nel 2021 Netflix ha annunciato l’uscita di un adattamento anime prodotto dallo studio J.C. Staff. Fino ad ora è stata pubblicata una sola stagione composta da 10 episodi.

Trama di La via del grembiule – lo yakuza casalingo

Tetsu era un famoso e temuto boss della yakuza, la mafia giapponese, talmente rispettato che veniva soprannominato “il drago immortale”. Tetsu decide però di ritirarsi e diventare un casalingo e aiutare Miku, la moglie in carriera. La storia segue quindi le vicende quotidiane di Tetsu, che si impegna nelle faccende domestiche; dal fare la spesa a pulire casa. Il tutto è avvolto da tanta comicità e ironia, soprattutto quando Tetsu svolge le sue commissioni domestiche e viene pregiudicato o incontra vecchi membri della yakuza.

Personaggi

Tetsu

Tetsu era un ex boss mafioso e per questo è spesso vittima di pregiudizi e la gente tende a stargli alla larga. In realtà sa essere molto affettuoso e gentile, soprattutto con le persone a lui care. Si prende cura della moglie Miku cucinando per lei e facendole regali.

Miku

Miku è la moglie di Tetsu e lavora come designer. Miku ha un carattere molto forte e riesce a tirar su di morale Tetsu quando si sente triste. È una grande appassionata di anime e in particolare di quelli che hanno come protagoniste ragazze con poteri magici.

Masa

Masa è un giovane ragazzo che faceva parte della gang di Tetsu. Da quando Tetsu fa il casalingo Masa cerca spesso di aiutarlo nelle faccende. Nonostante non sia più parte della yakuza, Masa vede Tetsu come suo maestro e per questo gli porta sempre grande rispetto e ammirazione.

Yakuza: la mafia giapponese

Il termine yakuza, che letteralmente vorrebbe dire “buono a nulla”, indica organizzazioni criminali giapponesi, simili alla mafia italiana. Solitamente i membri della yakuza sono riconoscibili dai numerosi tatuaggi, motivo per cui quest’ultimi non sono ben visti in Giappone. I gruppi di yakuza svolgono diverse azioni illegali come vendita di droghe, scommesse, contrabbando e tante altre, non solo a livello azionale ma anche interazionale. Come per la mafia italiana anche la yakuza ha una sua gerarchia, con un boss o capo che comanda i suoi seguaci.

Nonostante le loro attività criminali i membri della yakuza hanno dimostrato di non essere persone del tutto disoneste e in più occasioni hanno donato soldi ad associazioni caritatevoli. Per questo la yakuza viene a volte vista come non del tutto cattiva, anzi sembra possedere un briciolo di umanità.

