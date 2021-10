Alcuni degli appuntamenti con Ochacaffè nel Japan Town a Lucca C&G 2021.

Il Japan Town quest’anno è ospitato al Polo Fieristico di Lucca, una location che, pur lontana dagli altri padiglioni, da la possibilità di una serie di attività su due piani, senza la paura del cattivo tempo a rovinare i momenti di divertimento musicale. L’area si arricchisce anche quest’anno dei contributi portati dai molti partner, soprattutto dall’Associazione Ochacaffè.

Ci saranno laboratori gratuiti al punto informazioni sul Giappone, dove le KJgirls vi accoglieranno e vi aiuteranno a provare il vostro primo origami, a scrivere il vostro nome giapponese, o soddisfare qualsiasi curiosità sulla cultura nipponica e sui corsi di lingua tanto quanto sui viaggi studio e turistici in Giappone.

Sulla pedana del Japan Live potrete ascoltare le vostre sigle preferite in giapponese (e italiano) con cantanti e cosplayer. La serie di spettacoli, incontri e workshop che trovare nel ricco programma dell’associazione giapponese è stato reso possibile grazie alla collaborazione con editori e associazioni presenti al festival, in primis Poliniani Editore.

Alcune attività degne di nota al Japan Town a Lucca C&G 2021

Incontri relativi al mondo del doppiaggio: chiacchierate con pilasti dell’arte della voce come Emanuela Pacotto e Gianluca Iacono. Si parlerà con loro naturalmente del Giappone e della sua cultura.

Il Dott. Simone Gabrielli metterà a confronto la dieta giapponese con la nostra dieta mediterranea in una lezione leggera e schematica che analizzerà i suoi pregi e difetti.

K-ble Jungle: un collettivo di artisti che include musicisti, pittori, fotografi, cantanti, il tutto coordinato da DJ Shiru. Un gruppo fluido unito dall’ispirazione ad oriente, che reinventa e interpreta la cultura pop dall’estremo oriente, soprattutto musicale. Vari i membri di questa formazione 2021, tra cui Olimpia alla voce, Gaxwin al sassofono, Davide Zanella al pennello, le KJgirls con le loro coreografie, idol e ospiti vari a sorpresa.

Chiacchierate con noti disegnatori e fumettisti italiani non in stile manga. Scopriamo con loro se la cultura pop nipponica ha qualche influenza anche su chi non si esprime con stile giapponese. Tra gli ospiti, che saranno a Lucca grazie al loro editore Poliniani: Alessandro Carnevale, Davide De Biasio, Amico Diverte, Don Alemanno, Frekt.

Le Notti KJ: K-ble Jungle & ospiti ballerini solisti presentano momenti di musica con danza e canto dall’estremo oriente, ogni giorno in chiusura di giornata.

Anche la Corea del Sud al Japan Town

I momenti dedicati al K-Pop sul Japan Live sono frutto della collaborazione di associazioni sparse per l’Italia e coordinate per l’occasione da K-ble Jungle. K-Pop Show Time (KST) e Turin Korea Connection (TKC) contribuiscono così alla promozione e organizzazione di momenti dedicati al random dance, di esibizioni su prenotazione e chiacchierata sul mondo del K-Pop e della cultura coreana. Tra le crew ospiti: Reverse Crew e di Torino e K-D’or di Perugia alle coreogragie, mentre potremo ascoltare le voci di Minjee & Niky.

Da notare poi che quest’anno l’amatissimo Japan Town (una volta Japan Palace), è stata ribattezzata Polo Japan, e si troverà a circa 25 minuti a piedi dalle mura, ovvero al Lucca Polo Fiere, in Via della Chiesa XXXII, 237. E’ il punto focale per gli appassionati di anime, manga e cultura giapponese / coreana, e quest’anno vedrà un’area zen, il palco chiamato Japan Live, un’area incontri e un’area ristoro, oltre naturalmente alla mostra mercato.