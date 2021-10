Capendo che nella banda di cui fanno parte non c’è più posto per loro, Benzo e Soji decidono di andarsene, determinati a compiere una grande impresa. Una storia ambientata nel Giappone sospeso tra storia e mito del periodo Edo in cui si alternano sapientemente azione, tradizione e intensità introspettiva: Futagashira di Natsume Ono, mangaka sempre più amata e conosciuta.

Il manga Futagashira di Natsume Ono esce per BAO Publishing nella linea Aiken, la linea di fumetto giapponese di BAO. Un’adattamento in drama sviluppato in cinque episodi è stato trasmesso in Giappone nell’estate del 2015, con una seconda serie di altri cinque episodi uscito nell’autunno del 2016.

L’avventura di due fuorilegge nell’antico periodo Edo.

Due uomini decidono di lasciare una spietata banda di ladri – che non rispecchia più le loro aspirazioni – per creare qualcosa di grande che gli appartenga, fra inganni sottili e truffe rocambolesche. Ma nel Giappone antico, è già un’impresa capire cosa voler fare della propria vita.

L’acclamata mangaka Natsume Ono, con segno sublime e ironia lieve, scrive e disegna una storia di amicizia e di riscatto ricca di colpi di scena. Un buddy movie calato nel periodo Edo, tra il diciassettesimo e il diciannovesimo secolo, ma anche la storia di due uomini aggrappati al desiderio di una seconda possibilità per poter riscrivere il proprio destino. La serie sarà completa in sette volumi.

Futagashira vol.1 è disponibile in libreria e fumetteria dal 28 ottobre 2021

Natsume Ono

Natsume Ono disegna da sempre manga. Nel 2001 decide di fare un viaggio-studio in Italia, per imparare la lingua e conoscere la cultura e i comportamenti dei suoi abitanti. Dopo il soggiorno bolognese, torna in Giappone per debuttare ufficialmente nel 2003 con il web-manga 5banme no heya (La quinta camera, Jpop). Nel 2004 realizza Not simple, un’avventura on the road dall’Australia all’America, mentre nel 2005 Ristorante Paradiso e il seguito Gente sanciscono il successo dell’autrice anche sul panorama internazionale, insieme allo slice of life storico Sarai-ya Goyo, di cui Futagashira rappresenta il prequel.

Bao Publishing

Samurai Champloo e la storia dei samurai